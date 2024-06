Die chinesischen Indizes sind heute im Höhenflug, und HK.cash wurde fast 2,2 - höher gehandelt, da die Anleger auf die Ankündigung von Finanzmarktreformen auf einem chinesischen Finanzforum in Lujiazui reagierten. Außerdem kündigte die chinesische Börsenaufsicht CSRC eine stärkere Regulierung von Leerverkäufen auf dem chinesischen Aktienmarkt an und erklärte, dass sie jegliche Unregelmäßigkeiten streng bestrafen werde. Darüber hinaus wurde Nvidia (NVDA.US) gestern zum größten börsennotierten Unternehmen der Welt, was die Stimmung unter den chinesischen Technologiewerten deutlich verbesserte. Die jüngsten chinesischen Wirtschaftsdaten für den Monat Mai fielen gemischt aus: Die Industrieproduktion stieg, die Einzelhandelsumsätze blieben jedoch hinter den Erwartungen zurück und die Immobilienpreise fielen weiter. Trotzdem sehen die Anleger Hoffnung auf eine Verbesserung der Marktstandards, was das Interesse am chinesischen Aktienmarkt fördert. Die Märkte warten auch auf mehr politische Unterstützung durch chinesische Beamte, die sich im Juli treffen sollen.

- Hang Seng - HK.cash ISIN: HK0000004322 - WKN: 145733

Die Bank of East Asia erwartet, dass weitere Börsenreformen das ausländische Interesse am chinesischen Aktienmarkt erhöhen werden, da die Qualität der Berichterstattung und des Managements verbessert wird. Der Vorsitzende der chinesischen Börsenaufsicht, Wu Qing, stellte neue Maßnahmen zur Reform des Technologieausschusses vor, die sich auf Fusionen, Angebote und andere Anreize zur Förderung der chinesischen Technologieinnovation konzentrieren...

