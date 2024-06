BINZHOU, China, June 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 14. Juni hat ein vom Informationsbüro der Stadtverwaltung von Binzhou eingeladenes Medienteam den Datong Huimin-Industriepark in der Stadt Binzhou, Provinz Shandong, China, besucht, das erste Industriegebiet in China, das sich auf die Industrie für Seile aus Chemiefasern konzentriert. Ziel des Besuchs war es, sich ein besseres Bild von den Fortschritten der Industrie und der Modernisierung in Binzhou zu machen.



Der Binzhou Datong Huimin-Industriepark umfasst eine geplante Fläche von 2.450 Mu mit einer Gesamtfläche von 1,9 Mio. Quadratmetern und einer Gesamtinvestition von 5 Mrd. Yuan. Er ist Chinas erstes Industriegebiet, das sich auf die Industrie für Seilnetze aus Chemiefasern konzentriert. Der Park, der sich auf die Seilnetzindustrie von Huimin stützt, zielt darauf ab, eine besondere industrielle Basis für Seilnetze aus Chemiefasern aufzubauen. Dies umfasst zehn Hauptbereiche, darunter Rohstoffversorgung, technologische Forschung und Entwicklung, Inkubation, Produktionsverarbeitung, Ausstellung und Austausch, Verkauf und Handel, elektronischer Handel, industrielle Vernetzung, logistische Verteilung und Finanzierung der Lieferkette. In Abkehr von der früheren verstreuten Anordnung und dem Wettbewerb zwischen einzelnen Unternehmen konzentriert sich der Park auf die Schaffung eines modernen ökologischen Gebiets, das sich durch die Integration von Industrie und Stadt, technologischen Fortschritt, intelligente Produktion und grüne Entwicklung auszeichnet. Nach seiner Fertigstellung soll das Projekt einen jährlichen Produktionswert von 8 Mrd. Yuan erreichen und zahlreiche Arbeitsplätze vor Ort schaffen.

Ein Besucher bemerkte: "Als ich in Binzhou ankam und dieses für die Industrie fruchtbare Land betrat, spürte ich das offene kulturelle Umfeld und die lebhafte Vitalität, und ich glaube, dass Binzhou definitiv mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird."

Quelle: Informationsbüro der Stadtverwaltung von Binzhou