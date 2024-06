DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 20. Juni (vorläufige Fassung)

=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Juni mit Steuereinnahmen Mai, Berlin *** 02:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-3,3% gg Vj *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Mai *** 08:30 CH/Handelsbilanz Mai *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse der geldpolitischen Lagebeurteilung 09:30 DE/Befesa SA, HV *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Bank Rate 10:00 DE/GFT Technologies SE, HV *** 10:30 DE/Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, Pk zur Konjunkturprognose Sommer 2024, Berlin 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht, *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 5,25% zuvor: 5,25% *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +5,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -3,0% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 242.000 *** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE: -207,40 Mrd USD 4. Quartal: -194,81 Mrd USD *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni PROGNOSE: 5,0 zuvor: 4,5 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Länderchefs, Ministerpräsidentenkonferenz, Berlin *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni PROGNOSE: -13,5 zuvor: -14,3 *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände *** 22:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei der Risk Management Association - EU/Treffen der Eurogruppe - EU/EZB-Generalversammlung - EU/Systemrisikorat ESRB, General Board Meeting - EU/Euro-Rettungsfonds ESM, Jahresversammlung der Gouverneure - US/IWF-Chefin Georgieva, Pressekonferenz zum Bericht zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen mit dem Euroraum - KR,CN/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Reise nach Südkorea, China - DE/Fußball-EM: 15:00 Gruppe C: Slowenien - Serbien, München 18:00 Gruppe C: Dänemarkt - England, Frankfurt 21:00 Gruppe B: Spanien - Italien, Gelsenkirchen ===

