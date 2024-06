DJ Dreyer begründet Rücktritt mit nachlassender Kraft

BERLIN (Dow Jones)--Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat ihren Rücktritt erklärt und diesen mit nachlassenden Kräften begründet. "Ich gehe mit schwerem Herzen, weil ich mir eingestehen muss, dass meine Kraft nicht mehr ausreicht, um den Anspruch, den die Bürger und Bürgerinnen an mich stellen können, gerecht zu werden", sagte Dreyer bei einer Pressekonferenz in Mainz. "Es fällt mir auch nicht leicht, ich bin 63, also noch nicht uralt, aber ich bin 63 und denke, jetzt ist es wirklich so, dass ich mir eingestehen muss, es ist eben nicht mehr so wie mit 50", sagte die SPD-Politikerin, die seit Jahren an Multipler Sklerose leidet. Zum Nachfolger Dreyers soll am 10. Juli der gegenwärtige rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) gewählt werden.

June 19, 2024

