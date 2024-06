China hat seine Position als wichtigster Importeur von Elektroautos in Deutschland trotz insgesamt schwacher Nachfrage weiter ausgebaut. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Die Zahlen verdeutlichen die Beweggründe für die bevorstehenden Importzölle der EU (DER AKTIONÄR berichtete).Obwohl die Zahl der aus China importierten reinen Elektroautos von Januar bis April um 15,7 Prozent auf 31.500 Fahrzeuge sank, stieg der Anteil des Landes an den gesamten deutschen Elektroauto-Importen ...

