Die Aktie des Medizintechnikkonzerns Sartorius entwickelt sich in diesem Quartal dramatisch schlecht. Am heutigen Mittwoch verliert der DAX-Konzern sogar noch einmal zweistellig an Wert und nähert sich damit einer wichtigen Unterstützung. Der Grund für den Absturz liegt laut Marktteilnehmern darin, dass es keine Nachrichten gibt.Aus dem Nichts verlieren die Vorzugsaktien von Sartorius am Mittwoch massiv an Wert. Kurs nach Handelseröffnung an der Wall Street sind es mehr als zehn Prozent. News? Fehlanzeige.Und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...