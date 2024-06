Die futuristische Megastadt The Line ist ein sehr ambitioniertes Projekt. Ein Experte bezeichnet die Stadt nun als "völlig absurd". Es gibt seiner Meinung nach aber dennoch Hoffnung für das Projekt. Die Megastadt The Line soll laut der Projektseite von Neom eine 170 Kilometer lange Megastadt werden, die 200 Meter breit ist und sich 500 Meter über dem Meeresspiegel befindet. Die Stadt ist nur ein Teil eines größeren Siedlungsprojekts in Saudi-Arabien, ...

