BONK & FLOKI fallen um 30 %: Ist PLAY der nächste 10x Meme-Coin?

Mit einem Kursverlust von rund 30 Prozent in den letzten sieben Tagen wirken die hiesigen Meme-Coins doch stark angeschlagen. Zumindest fallen die Gewinnmitnahmen zuletzt heftig aus. Denn BONK und FLOKI korrigieren in nur sieben Tagen um rund 30 Prozent. Die marktbreite Schwäche und deutliche Korrektur stellt sich bei Meme-Coins mitunter eben noch deutlich stärker dar.

Denn Anleger reduzieren ihr Exposure in der risikobehafteten Assetklasse und dem besonders risikobehafteten Marktsegment. Macht es also noch Sinn, in BONK und FLOKI zu investieren oder sollten Anleger schon den Blick auf neue Meme-Coins werfen, die mehr Nutzen als BONK bieten und einen ähnlich Utility-fokussierten Ansatz wie FLOKI verfolgen?

Denn BONK und FLOKI gehören immer noch zu den 60 wertvollsten Kryptowärhungen der Welt. Aktuell wird FLOKI mit rund 1,6 Milliarden US-Dollar bewertet, bei BONK sind es rund 1,5 Milliarden US-Dollar Bewertung. Hier stellt sich nun die Frage, ob die Upside noch groß genug ist, um ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis zu statuieren. Denn die fortwährend und schnell steigende Anzahl an Token und Meme-Coins bedingt eine Verwässerung.

Kein Wunder, dass der neue Meme-Coin PlayDoge in kurzer Zeit rund 5 Millionen US-Dollar einsammeln konnte. PLAY deutet das Potenzial an und könnte sich dank der günstigen Bewertung noch vervielfachen. Während Anleger von großen Meme-Coins flüchten, weckt PlayDoge immer mehr Interesse.

PlayDoge: Besser als FLOKI & BONK?

Doch was steckt hinter dem Krypto-Projekt? PlayDoge vereint das nostalgische Tamagotchi-Erlebnis mit der modernen digitalen Wirtschaft der Kryptowährungen. In diesem mobilen Spiel können Nutzer ihre virtuellen Haustiere pflegen, indem sie sie füttern, unterhalten, trainieren und dafür sorgen, dass sie genug Schlaf bekommen. Währenddessen erleben Spieler klassische 8-Bit-Abenteuer im Stil der 90er Jahre und verdienen dabei Kryptowährungen. Die einzigartige Kombination aus Spielspaß und Verdienstmöglichkeiten macht PlayDoge zu einem attraktiven Angebot im Play-to-Earn (P2E)-Sektor. Die Tamagotchis könnten 2024 ihr Revival erleben.

Direkt zum PlayDoge Presale

PLAY: Bester Gaming-Meme-Coin in 2024?

Der PLAY-Token ist die Hauptwährung im Spiel und ermöglicht es den Spielern, verschiedene In-Game-Transaktionen durchzuführen und spezielle Features freizuschalten. Durch die Interaktion mit ihren Haustieren und das Meistern von Mini-Spielen können Spieler $PLAY-Token verdienen, die nicht nur im Spiel genutzt, sondern auch auf dem Kryptomarkt gehandelt werden können. Im Presale hat PlayDoge bereits über 4,8 Millionen US-Dollar eingesammelt, was auf ein erhebliches Interesse hinweist. Mit einem aktuellen Preis von 0,0051 US-Dollar je Token, der in der nächsten Vorverkaufsphase leicht ansteigen wird, haben potenzielle Investoren noch immer die Gelegenheit, sich frühzeitig zu beteiligen und von Buchgewinnen zu profitieren.

Direkt zum PlayDoge Presale

Starke Community und innovative Features

PlayDoge profitiert von einer wachsenden Community und innovativen Funktionen wie dem Leaderboard, auf dem Spieler XP sammeln und zusätzliche PLAY-Token sowie exklusive Belohnungen erhalten können. Das Spiel nutzt Web3-Technologie, um das Spielerlebnis zu intensivieren und die Bindung zwischen den Spielern und ihren virtuellen Haustieren zu stärken. Während die Tamagotchis in den 90er-Jahren sehr einfach konzipiert waren, soll technologiebasiert mehr Unterhaltung möglich werden. Darüber hinaus bietet PlayDoge DeFi-Funktionen, die es den Teilnehmern ermöglichen, durch Staking attraktive Renditen zu erzielen. Diese liegen aktuell über Ethereum bei rund 150 Prozent. Wer via BNB Chain die PLAY Token staken möchte, kann dies für rund 80 Prozent APY tun.

Das Staking ist also flexibel sowohl auf Ethereum als auch auf der BNB Chain möglich, was zusätzliche Buchgewinne vor dem Handelsstart verspricht. Wer an die Verbindung von Gaming-Krypto und Meme-Coin glaubt, könnte im Jahr 2024 einen näheren Blick auf PlayDoge werfen.

Direkt zum PlayDoge Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.