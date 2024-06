Mit einem aktuellen Preis von 34,06 € und einer Veränderung von 0,41% innerhalb der letzten Woche befindet die Hensoldt-Aktie sich deutlich im Blickfeld der Anleger. Trotz einer in der Vergangenheit spürbaren Verkaufswelle, die durch das Überraschungsangebot eines Waffenstillstands des russischen Führers an die Ukraine und eine daraus resultierende Panik in Rüstungsaktien verstärkt wurde, zeichnet sich nun am Markt eine mögliche Trendwende ab. Nachdem die 200-Tagelinie erreicht und als Unterstützung bestätigt wurde, folgten unmittelbar deutliche Zukäufe. Ein Bullish Engulfing in den Tageskerzen lässt die Hoffnung auf eine feste Unterstützungszone aufkeimen und die Anleger spekulieren nun auf eine Fortsetzung des positiven Trends.

Erholung im technischen Bild

Der Rüstungssektor hatte mit einem kräftigen Rücksetzer zu kämpfen, von dem sich die Hensoldt-Aktie aber nun durch anhaltendes Interesse der Käufer und einen Anstieg um über 7 Prozent in dieser Woche zu erholen scheint. Der Relative-Stärke-Index (RSI) bestätigt eine bullische Tendenz, die durch das Überschreiten der Signallinie ein Kaufsignal nahelegt. Die ambitiöse Zielmarke der Bullen befindet sich bei 36,68 € zur Durchbrechung des Abwärtstrends. Anleger beobachten zudem gespannt die 50-Tage-Linie - eine Marschroute zurück zu den alten Hochs. Allerdings könnte ein Bruch der 200-Tage-Linie massive Rücksetzer nach sich ziehen, ein Szenario, welches sorgsam im Auge behalten wird.

