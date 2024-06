Es klingt wirklich beeindruckend, was die Nvidia-Aktie in der jüngsten Vergangenheit ablieferte: Ein Kursgewinn in Höhe von 180% in den vergangenen sechs Monaten, Plus 226% auf Jahressicht und in der Drei-Jahres-Betrachtung steht per Saldo sogar ein Kursgewinn von 684% auf der Kurstafel von Nvidia! Nvidia-Aktie: Lohnt sich der Einstieg jetzt? Nvidia: Wertvollstes Unternehmen...

