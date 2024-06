Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und Cloud-native Technologien, gab heute eine strategische Partnerschaft mit HCLTech, einem führenden globalen Technologieunternehmen bekannt, um gemeinsam fortgeschrittene 5G-basierte Generative AI (GenAI) Lösungen für die Telekommunikationsbranche zu entwickeln.

Diese Partnerschaft verbindet die bewährten 5G-Fähigkeiten und KI-gesteuerten BSS-Plattformfunktionen von Tecnotree und das tiefgehende Fachwissen von HCLTech zur Förderung der digitalen Transformation für Telekommunikationsgesellschaften und CSPs (Content Service Provider). Gemeinsam werden die Unternehmen Lösungen liefern, die entwickelt wurden, um digitale Erlebnisse durch die Ausstattung mit Digital BSS und der Tecnotree Sensa AIML-Struktur neu zu definieren, was zu einer umfassenden geschäftlichen Transformation führt. Die Lösungen werden die Kunden in die Lage versetzen, ihre geschäftliche Agilität zu verbessern und schneller auf die Marktdynamik reagieren zu können, wobei sie die Erlebnisse humanisieren und den Lebenszyklus ihrer Customer Journey mithilfe der Tecnotree Sensa Hyperpersonalisierung stärken.

Das Aushängeschild von Tecnotree, der digitale BSS-Stack mit seinen AIML-Funktionen ist 5G-fähig, hält TM Forum Open API Standards ein und gewährleistet eine schnelle Erstellung, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Die gemeinsamen Lösungen von Tecnotree und HCLTech lassen sich nahtlos in die bestehenden Systeme von CSPs integrieren, während sie ihre BSS (Business Systeme für Kundenkontakte) durch innovative Fähigkeiten transformieren.

"Diese Partnerschaft markiert einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg zur Innovation und Transformation der globalen Telekommunikationsbranche. Gemeinsam wollen wir durch den Einsatz von GenAI und die Schaffung sinnvoller geschäftlicher Auswirkungen die Herausforderungen für Telekommunikationsgesellschaften lösen", so Pawan Vadapalli, Corporate Vice President and Global Head, Digital Business Services, HCLTech.

"Wir freuen uns, diese aufregende Reise mit HCLTech durch Nutzung der Sensa Intelligence Plattform von Tecnotree zur Förderung der Transformation anzutreten. Durch Bündelung unserer Stärken sind wir bestrebt, einen beispiellosen Mehrwert zu liefern, indem wir digitale Erlebnisse neu definieren und die Möglichkeiten zur Umsatzmonetarisierung für unsere Kunden verbessern", so Hitesh Morar, CTO und CPO von Tecnotree Corporation.

Über Tecnotree

Tecnotree st ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree führt die Liste der Open API Conformance-Zertifizierungen des TM-Forums mit 59 zertifizierten Open APIs an, darunter 9 echte offene APIs. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Services zu bieten. Der agile und quelloffene digitale BSS-Stack von Tecnotree deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 227.000 Mitarbeitern in 60 Ländern, das mit einem breiten Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und KI erbringt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie den öffentlichen Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis März 2024 auf 13,3 Milliarden USD. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

