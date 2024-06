© Foto: Aurelien Morissard/AP/dpa



Die Ankündigung von Neuwahlen in Frankreich hat die FInanzmärkte kalt erwischt. Besonders Bank- und Versicherungsaktien sind dabei aber zu hart abgestraft worden, meinen die Analysten der Berenberg Bank."Brave New World - (geo)politische Umwälzungen", so lautet der Titel einer neuen Berenberg-Analyse. Darin diskutiert Analyst Jonathan Stubbs, wie Investoren ihre Anlagestrategien angesichts neuer makroökonomischer Realitäten gestalten sollten. Die jüngsten Wahlen zum Europäischen Parlament haben erwartungsgemäß zu Gewinnen für rechtspopulistische Gruppen geführt, obwohl diese weiterhin eine Minderheit darstellen. Besonders in Frankreich konnte Marine Le Pen signifikante Erfolge verbuchen, …