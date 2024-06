KI-generierte Deepfakes drohen die US-Präsidentschaftswahlen 2024 zu beeinflussen Deepfake-Detektoren werden zu unverzichtbaren Tools für Journalisten

LatticeFlow AI, die führende Plattform für die Entwicklung vertrauenswürdiger KI-Anwendungen, stellt mit LatticeFlow AI Audio das erste Produkt vor, das Modellfehler in Audio-KI-Anwendungen finden und identifizieren kann.

Diese Veröffentlichung zielt ab auf den dringenden Bedarf an zuverlässigen Lösungen zur Erkennung von täuschend echt wirkenden Stimmenfälschungen auch bekannt als Deepfakes im Vorfeld der US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2024. In diesem Kontext ist LatticeFlow AI Audio in Kombination mit den vorhandenen Computer-Vision-Fähigkeiten des Unternehmens die modernste Lösung für Deepfake-Detektoren gegen die Bedrohungen durch Deepfakes, die Audio und Video kombinieren.

"Unserer Ansicht nach ist in einer zivilen, ethischen Gesellschaft kein Platz für Deepfakes", so Dr. Petar Tsankov, Mitbegründer und CEO von LatticeFlow AI. "Eine ethische, sichere und vertrauenswürdige KI sind die Grundwerte unseres Unternehmens. Deshalb wollen wir im Vorfeld der US-Wahlen 2024 zur Erkennung von Deepfakes beitragen. LatticeFlow AI Audio ist das einzige Produkt mit der Fähigkeit, automatisch KI-Audiodaten- und Modellfehler zu finden und zu identifizieren, damit unsere Kunden im Handumdrehen präzisere KI-Anwendungen zur Deepfake-Erkennung entwickeln können."

"Die Ankündigung der Technologie von LatticeFlow AI zur Bekämpfung von Audio-Deepfakes, die ihre vorhandene Technologie zur Verbesserung der Video-Deepfake-Detektoren ergänzt, wird von Journalisten wie mir hoch geschätzt", erklärt Chris O'Brien, ein namhafter unabhängiger Journalist. Vor seinem Wechsel nach Paris berichtete O'Brien aus Silicon Valley für die San Jose Mercury News und die Los Angeles Times. O'Brien fügt an: "Ich bin Unternehmen wie LatticeFlow AI sehr dankbar für ihre Anstrengungen bei der Entwicklung von hochmodernen Technologien zur Bekämpfung von Deepfakes. Ihre Innovation ist ein wichtiger Schritt, um die Integrität und Zuverlässigkeit von Informationen zu schützen, auf die wir uns als Journalisten oft verlassen."

Über LatticeFlow AI

LatticeFlow AI wurde 2020 gegründet und ist ein preisgekröntes Spin-off der ETH Zürich. Seine branchenweit erste skalierbare Plattform führt KI-Teams durch den KI-Lebenszyklus, indem sie automatisch Daten- und Modellprobleme findet und behebt. Zu den Kunden von LatticeFlow AI gehören die US-Armee und das Verteidigungsministerium Singapurs, aber auch Fortune-500-Unternehmen wie Siemens Mobility bis hin zu KI-Scale-ups wie Actuate, Athena AI oder Fyusion. In den Jahren 2022 und 2023 wurde das Unternehmen in die prestigeträchtige Liste CB Insights AI100 der innovativsten KI-Unternehmen aufgenommen und erhielt 2022 den Swiss AI Award und 2021 den US Army Global AI Award.

