"Der Aktionärsbrief"

www.bernecker.info

Erst hatte es vergangene Woche gute Zahlen gegeben. Die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 hatten die Erwartungen übertroffen. Zudem machte Autodesk Fortschritte in Bezug auf sein Projekt zur generativen Künstlichen Intelligenz für 3D-Formen. Am Montag dieser Woche folgte dann das: Der aktivistische Investor Starboard Value hat ein 500-Mio.-$-Aktienpaket an Autodesk erworben und drängt das Unternehmen, seine Margen zu verbessern sowie Änderungen im Vorstand zu unternehmen.