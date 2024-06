Sartorius nah am zweitstelligen Kurssturz - Was könnte der Grund sein?

Werbung







Am 18. April ist der Kurs des Medizintechnikkonzerns aufgrund der Meldung des Quartalsergebnisses zweitstellig gesunken. Knapp zwei Monaten später erlebt Sartorius wieder das gleiche Ereignis, dieses Mal sind jedoch keine Nachrichten bekanntgegeben worden.



Nachdem die SMA Solar Technology-Aktie heute Morgen eingestürzt ist, befindet sich auch Sartorius im Finanzmarkt deutlich im negativen Bereich. Die Vorzugsaktie des börsennotierten Pharma- und Laborzulieferers fällt zwischenzeitlich um mehr als 10% auf 218 Euro. Seit dem Allzeithoch von November 2021 ist das Papier in einem langfristigen Abwärtstrend. Der Wert der Aktie ist seitdem um ungefähr 65% gesunken. Durch die Corona-Krise wurden die Aussichten der Firmen in diesem Sektor anscheinend überschätzt, was nun zun Kursverlusten führt.



In diesem konkreten Fall sind die Gründe der heutigen Kurssenkungen jedoch unklar, da Sartorius diese Woche weder besondere Pressemitteilungen noch Quartalszahlen veröffentlicht hat. Die Anleger sind überrascht worden, selbst die Firma hatte es nicht erwartet. Dieser Kurssturz könnte eine Fortsetzung des erwähnten langfristigen Trends sein, dennoch bleibt die Lage ungewiss.









