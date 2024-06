Geht es nach der Entwicklung der Leitindizes seit Jahresanfang, sind die Niederlande Gruppenfavorit. Mit 18 % Plus liegt der AEX einsam an der Spitze. Da kann kein Gruppengegner mithalten. Schon gar nicht Frankreich!Fussballerisch mag Frankreich ja zu den ganz großen Favoriten bei der EM in Deutschland gehören. Aktientechnisch hat Emmanuel Macron die Papiere seines Heimatlandes erst einmal zu Beginn der Aktien EM mit den ausgerufenen Neuwahlen klassisch ins Abseits gestellt. Das erkennen Anleger auch klar ohne Videobeweis. Der CAC 40 hat in der vergangenen Woche rund drei Prozent verloren und damit ist der Vertreter aus Frankreich denkbar schlecht in die EM gestartet. Aber der Ausgang der …