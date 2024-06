Shanghai, China (ots) -Mit 325.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, die für die siebte China International Import Expo (CIIE) bereits von mehr als 1.000 Unternehmen aus der ganzen Welt gebucht wurden, wird erwartet, dass die Ausgabe 2024 der weltweit ersten nationalen Importmesse diesen November noch größere Wellen schlagen wird.Globale Marken erweitern ihr Geschäft in China weiter über die CIIEAls häufiger Teilnehmer der CIIE hat Irland in den letzten sechs Ausgaben der Veranstaltung eine Reihe von hochwertigen Lebensmitteln mitgebracht, darunter Milchpulver von grasgefütterten Kühen, Bio-Schokolade, Whisky und Gin, von denen viele auf der jährlichen Handelsmesse ihr weltweites Debüt feierten.Im Laufe der Jahre haben Unternehmen aus 173 Ländern und Regionen an der CIIE teilgenommen und vorläufige Transaktionen im Wert von über 420 Milliarden US-Dollar durchgeführt. Fast 2.500 neue Produkte, Technologien und Dienstleistungen haben auf der Veranstaltung ihr Debüt gegeben.Der Hafen von Piräus in Griechenland, der wichtigste Seehafen Athens und ein Schlüsselprojekt der chinesisch-griechischen Zusammenarbeit, hat seit 2018 jedes Jahr an der Messe teilgenommen."Der sechsmalige Teilnehmer Hafen von Piräus hat seine Interaktion mit globalen maritimen Interessengruppen weiter verstärkt und die Schaffung von Geschäftsmöglichkeiten gefördert", bemerkte der griechische Minister für Infrastruktur und Verkehr, Christos Staikouras, und lobte die Messe als "bedeutend und weltweit anerkannt".Neben der Geschäftsausstellung bietet die Länderausstellung eine Plattform, auf der Länder ihr globales Image verbessern und ihre internationale Präsenz erhöhen können.Als wichtiger Teilnehmer hat das Vereinigte Königreich auf der Veranstaltung seine weltweit führenden Technologien und Dienstleistungen in Bereichen wie Gesundheitswesen, Finanzen, Bildung, Lebensmittel und Agrarprodukte präsentiert.Laut der Website der britischen Regierung bietet die Messe eine einzigartige Plattform für britische Unternehmen, einige der innovativsten Technologien des Landes zu präsentieren und sich mit chinesischen Unternehmen, Investoren und Verbrauchern zu vernetzen.Hongqiao Forum rückt globale Themen in den FokusAls wesentlicher Bestandteil der jährlichen CIIE lädt das Hongqiao Forum weltweit hochrangige Regierungsbeamte, Nobelpreisträger und Führungskräfte von Branchenführern ein, um globale Themen zu diskutieren.Das sechste Hongqiao Forum im Jahr 2023 verzeichnete eine Rekordbeteiligung von mehr als 8.000 Personen und umfasste 22 Unterforen zu verschiedenen Themen wie Finanzreform und Innovation, digitale Governance und grüne Investitionen.Die Organisatoren des Forums haben in den letzten Monaten eine Reihe von Symposien und Salons abgehalten und wichtige Persönlichkeiten, darunter UN-Vertreter, Regierungsbeamte, Wissenschaftler und Mitgliedsunternehmen, eingeladen, zu den Themen und Schwerpunkten dieses Jahres beizutragen.CIIE 2024 erwartet mehr TeilnehmerDie siebte CIIE wird vom 19. bis 28. Juni eine weitere Serie globaler Roadshows im Vereinigten Königreich, Irland und Griechenland starten, um mehr Unternehmen mit Interesse am Export nach China anzuziehen und die unterstützenden Richtlinien der CIIE hervorzuheben.Darüber hinaus ist die Registrierung für professionelle Besucher, einschließlich Käufer, für die diesjährige Messe nun in vollem Gange. Eine Reihe von Roadshows, die darauf abzielen, Käufer einzuladen, sind derzeit im Gange, um die Handelsmissionen zu motivieren, die Perspektiven der Messe zu nutzen und ihre Handelsbeziehungen mit Unternehmen auf der ganzen Welt auszubauen.Da so viele Interesse an der Handelsmesse zeigen, sichern Sie sich Ihren Platz auf der CIIE 2024:Registrieren Sie sich als Aussteller: https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en&from=pressRegistrieren Sie sich als professioneller Besucher: https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book?locale=en&from=pressPressekontakt:Kontakt: Frau Cui YanTel.: 0086-21-968888Email: exhibition@ciie.orgWebsite: http://www.ciie.org/zbh/en/Facebook: https://www.facebook.com/ciieonlineTwitter: https://twitter.com/ciieonlineOriginal-Content von: CIIE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140429/5805324