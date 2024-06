DJ PTA-News: Aluflexpack AG: 4? Form, eine innovative und nachhaltige Blisterverpackung, wurde entwickelt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Reinach (pta/19.06.2024/17:45) - Aluflexpack AG (die "Gruppe"), ein führender Hersteller hochwertiger zirkulärer flexibler Verpackungs- und Barrierelösungen, hat eine nachhaltige Verpackungsinnovation entwickelt, die vor allem in der Pharmaindustrie zum Einsatz kommen wird, aber auch in einem breiteren Kontext Anwendung finden kann.

Die 4? Form ist eine Blisterverpackung, die zur Gänze aus lackiertem Aluminium hergestellt wird. Dadurch lässt sich die Verpackung nicht nur sehr gut recyceln, sondern besitzt auch einen niedrigen CO2-Fussabdruck und weist hervorragende Schutzeigenschaften auf. Überdies entspricht 4? Form der bald eingeführten EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Packaging and Packaging Waste Regulation - "PPWR"). Die Innovation ist in erster Linie für die pharmazeutische Industrie entwickelt worden, in der 4? Form bestehende mehrlagige Lösungen wie OPA/AL/ PVC, auch bekannt als Coldform, oder PVC/PVDC (Thermoform) ersetzen kann, die bei der Verpackung von Tabletten, Kapseln und ähnlichen Produkten verwendet werden. [ 1 ] Ausserdem kann es vollständig an individuelle Bedürfnisse der Kunden angepasst werden, von der Form bis zur Bedruckung.

4? Form profitiert von den einzigartigen Eigenschaften von Aluminium - als Material kann es unendlich oft recycelt werden, ohne seine Qualität und seine Barriereeigenschaften zu verlieren. Letzteres ermöglicht eine lange Haltbarkeit des Produkts und eine Verringerung von Lebensmittelabfällen. Zudem ist Aluminium leicht, widerstandsfähig gegen hohe und niedrige Temperaturen und bietet 100% Schutz gegen Feuchtigkeit, Licht, Sauerstoff und andere Gase sowie gegen Bakterien und Mikroorganismen.

Johannes Steurer, CEO von Aluflexpack, sagt: "Als flexibles Verpackungsunternehmen, das seit über 40 Jahren Produkte auf Aluminiumbasis entwickelt, stehen wir fest hinter allem, was Aluminium zu bieten hat - sei es die hervorragenden Barriereeigenschaften oder die unendliche Rezyklierbarkeit. Wir sind in ständigem Austausch mit unseren Kunden und suchen nach verschiedenen Möglichkeiten, innovative Aluminiumlösungen für Verpackungszwecke zu entwickeln. Die neuen Vorschriften, die den Markt prägen, haben uns ermutigt, etwas auszuprobieren, was bisher noch niemand getan hat: lackiertes Aluminium in ein neues, vollständig rezyklierbares Produkt für die Pharmaindustrie zu verarbeiten. Mit Hilfe unseres starken Netzwerks an Partnern und - was noch wichtiger ist - dank unseres Know How's und dem fundierten Branchenwissen unserer F&E Abteilung haben wir eine neue Lösung entwickelt, die den Weg für eine nachhaltigere Ausrichtung des Pharmaverpackungsmarktes ebnen kann."

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Die langjährigen Kundenbeziehungen mit lokal agierenden Unternehmen und internationalen Grosskonzernen werden durch fundiertes branchenspezifisches Know-How, Flexibilität im Kundenservice und Innovationskraft untermauert. Die Aluflexpack, mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt über Produktionsstandorte in der Schweiz, Frankreich, Polen, Türkei, Kroatien, Tunesien und den USA. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belief sich zum 31. Dezember 2023 auf 1'602 Mitarbeiter.

Disclaimer

Some of the information contained in this press release may be forward-looking in nature. Such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, meaning that actual results may differ materially from those in this press release as a result of various factors. Aluflexpack AG is not obliged to publicly update or revise any forward-looking statements.

[ 1 ] OPA/AL/PVC bezeichnet eine Laminatlösung bestehend aus Polyamid, Aluminium und Polyvinylchlorid, die auf dem pharmazeutischen Verpackungsmarkt als Coldform bekannt ist, während PVC/PVDC Polyvinylchlorid und Polyvinylidenchlorid bezeichnet, die auf dem pharmazeutischen Verpackungsmarkt als Thermoform bekannt ist.

(Ende)

Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Akim Bogdani Tel.: +436648581138 E-Mail: ir@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com

ISIN(s): CH0453226893 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2024 11:45 ET (15:45 GMT)