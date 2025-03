DJ PTA-News: Aluflexpack AG: Zusammenschluss von Constantia Flexibles und Aluflexpack AG stärkt Führungsposition in Innovation und Nachhaltigkeit

Reinach (pta/04.03.2025/18:30) - Constantia Flexibles ("Constantia" oder das "Unternehmen"), ein globaler Verpackungshersteller, gab heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme der Aktienmehrheit der Aluflexpack AG ("Aluflexpack") (SIX: AFP) bekannt. Aluflexpack ist ein führender europäischer Hersteller von kundenspezifischen flexiblen Verpackungen für den Lebensmittel- und Pharmasektor. Aluflexpack hat seinen Hauptsitz in Reinach (Aargau), Schweiz, und beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in neun Ländern.

"Wir freuen uns sehr, Aluflexpack in der Constantia Flexibles Gruppe willkommen zu heissen", sagte David Spratt, CEO von Constantia Flexibles. "Wir glauben, dass der Zusammenschluss mit Aluflexpack unsere Führungsposition in den Bereichen Produktinnovation und Nachhaltigkeit stärken und unsere Fähigkeit verbessern wird, Kunden mit einer breiteren Palette an Verpackungslösungen zu bedienen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Aluflexpack, um die Integration der beiden Unternehmen abzuschliessen und unseren gemeinsamen Wachstumskurs einzuschlagen."

Johannes Steurer, CEO von Aluflexpack, erklärte: "Die Übernahme durch Constantia Flexibles markiert ein spannendes neues Kapitel für Aluflexpack. In den letzten zehn Jahren haben wir Aluflexpack zu einem der führenden Unternehmen für flexible Verpackungen in Europa entwickelt. Mit Constantia Flexibles haben wir nun einen Partner, der unser Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation teilt, und unser Team ist begeistert von den potenziellen Wachstumschancen, die vor beiden Unternehmen liegen."

Über die Constantia Flexibles

Constantia Flexibles ist der weltweit drittgrößte Hersteller von flexiblen Verpackungen. Basierend auf dem Leitgedanken "People, Passion, Packaging" stellen über 11.080 Mitarbeiter an 45 Standorten in 19 Ländern maßgeschneiderte Verpackungslösungen her. [ 1 ] Viele internationale Unternehmen und lokale Marktführer aus der Konsum- und Pharmaindustrie entscheiden sich für die nachhaltigen und innovativen Produkte von Constantia Flexibles. Nachhaltigkeit hat bei der Produktentwicklung von Constantia Flexibles höchste Priorität: Das Unternehmen wurde 2023 von Climate Change Leadership (CDP) mit Level A- und 2024 von EcoVadis mit Platin bewertet. http://www.cflex.com.

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Die langjährigen Kundenbeziehungen mit lokal agierenden Unternehmen und internationalen Grosskonzernen werden durch fundiertes branchenspezifisches Know-How, Flexibilität im Kundenservice und Innovationskraft untermauert. Die Aluflexpack, mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt über Produktionsstandorte in der Schweiz, Frankreich, Polen, Türkei, Kroatien, den USA und Tunesien. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belief sich zum 31. Dezember 2024 auf 1'674 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.aluflexpack.com.

[ 1 ] inkl. JV in Indien

