DJ XETRA-SCHLUSS/Die 18.000 im DAX hält - SMA Solar brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit leichten Verlusten geschlossen. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 18.068 Punkte. Einen Kurseinbruch erlitten SMA Solar, die nach einer Gewinnwarnung um mehr als 30 Prozent absackten. Das Geschäft verlief in ruhigen Bahnen. "Der Feiertag in den USA eröffnet die Gelegenheit, sich auf den Fußballabend vorzubereiten", so ein Marktteilnehmer. In den USA blieben die Märkte wegen des Feiertags Juneteenth geschlossen.

Nach dem Motto "Vorbeugen ist besser als Heilen" wollen derzeit nur die wenigsten Anleger noch Risiken eingehen. "Das sieht man eindrucksvoll beim DAX, der zwar die 18.000er-Marke halten kann, aber sämtliche Versuche, sich weiter von ihr abzusetzen, ins Leere laufen", so CMC. Noch sei die Gefahr einer stärkeren Korrektur im deutschen Leitindex nicht gebannt.

SMA Solar brachen um 31 Prozent ein. Das Unternehmen hat eine Gewinnwarnung ausgegeben und sieht den Jahresumsatz nun bei 1,55 bis 1,70 statt bei 1,95 bis 2,22 Milliarden Euro und den operativen Gewinn zwischen 80 und 130 Millionen statt zwischen 220 und 290 Millionen Euro. "Der Green Deal verzögert sich, und darunter leidet auch SMA Solar", meinte ein Marktteilnehmer mit Blick auf das Ergebnis der Europawahlen. Wie jüngst bereits beschlossen, steigt die SMA-Aktie am Freitagabend aus dem MDAX in den SDAX ab.

Kein Halten bei Sartorius

Der Kurs des Halbleiterunternehmens Elmos verlor 2 Prozent. Das Papier steigt am Freitagabend in den TecDAX auf und ersetzt dort Morphosys. Weil der Morphosys-Streubesitz im Zuge der Übernahme durch Novartis nun unter 10 Prozent gefallen ist, wird die Aktie aus allen Indizes entnommen. Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen behält dadurch nun doch den Platz im SDAX.

Mit Blick auf den MDAX ist die Entwicklung um Encavis noch offen. Falls auch der Streubesitz von Encavis in der laufenden zweiten Andienungsphase unter 10 Prozent gefallen sein sollte, würde voraussichtlich die Aktie des Finanzdienstleisters Hypoport jene von Encavis im MDAX ersetzen. Bei Encavis ist die Annahmefrist am Dienstag ausgelaufen. Die Analysten von Berenberg haben unterdessen das Kursziel für Hypoport auf 300 von 215 Euro erhöht. Hypoport gewannen 7,8 Prozent auf 284,40 Euro.

Weiter unter Druck standen Beiersdorf, nachdem die Aktie bereits am Vortag mit dem Kapitalmarkttag deutlich nachgegeben hatte. Dieser habe sich als weniger populär erwiesen als der aus dem Jahr 2022, so Jefferies und verwies auf "hohe Erwartungen" der Anleger vor der Veranstaltung. Beiersdorf gaben weitere 1,8 Prozent nach. Bei Sartorius gab es kein Halten - technische Verkäufe drückten die Aktie am Mittwoch um weitere 14,1 Prozent nach unten. Qiagen büßten 5,6 Prozent ein und Aixtron 6,6 Prozent, im Handel wurde auch hier auf technische Faktoren verwiesen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2024 11:46 ET (15:46 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.