wO Börsenlounge: Frank Thelen zu Tesla und Apple - Vertiv, Linde und die SMA Solar-Frechheit!

Frank Thelen ist zu Gast in der Börsenlounge. Ich habe mit ihm unter anderem über Teslas neuen Masterplan und das Vergütungspaket von Elon Musk gesprochen. Danach prüfen wir, ob Wasserstoff wieder in Fahrt kommt.Bis Anfang Mai sah alles noch sehr gut aus bei SMA Solar. Der Start ins erste Quartal war so erwartet worden und die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt. Gut einen Monat später ist der Ausblick nur noch ein Scherbenhaufen. Und obendrein hat SMA Solar dies den Anlegern erst um 22:30 Abends mitgeteilt. Die Hoffnung, dass sich die Anleger bis zum Börsenstart beruhigen, ging allerdings nicht auf. Die Aktie wird zurecht kräftig abgestraft. Vertiv kooperiert ab sofort mit …

Den vollständigen Artikel lesen ...