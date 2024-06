McDonald's Malaysia setzt nach einem beeindruckenden Jahr 2021 seinen ambitiösen Expansionsschub fort und kündigt einen Fünfjahresplan in Höhe von RM1,35 Milliarden an. Ziel ist die Eröffnung von 205 neuen Restaurants, wodurch sich die Zahl der Filialen im Land bis 2026 auf 500 erhöhen wird. Diese Ankündigung folgt einem erfolgreichen Comeback nach den Herausforderungen des Covid-19. McDonald's hat schnell auf die Umstände mit verbesserten Sicherheits- und Hygieneprotokollen reagiert und seine Einnahmequellen durch Plattformen wie McDelivery Digital, Drive-Thru und McCafé diversifiziert. Besonders profitabel erwies sich die Partnerschaft mit der K-pop-Band BTS, dank deren Sonderedition "BTS Meal" im Mai 2021 sich der Umsatz signifikant steigerte und Fanartikel heiß begehrt waren. Mit der schrittweisen Auflockerung der Bewegungskontrollen in Malaysia konnten die Besucherzahlen in Schnellrestaurants wieder ansteigen, wobeign ein deutlicher Anstieg von regelmäßigen Kundenbesuchen gegenüber dem ersten Quartal 2021 zu verzeichnen war.

KI-Technologie im Fokus

Innovationsfreude zeigt McDonald's auch bei der Erprobung von Automatisierungstechnologien. Obwohl eine globale Partnerschaft mit einer großen Tech-Firma beendet wurde, die seit 2021 KI-basierte Bestellsysteme einführte, bleibt die Tür für mögliche KI-Anwendungen in Fahrzeugbestellsystemen weiterhin offen. Das Unternehmen bleibt zuversichtlich, dass Sprachbestellsysteme eine Rolle in der Zukunft spielen werden, während es weiterhin nach einer zukunftsfähigen Lösung sucht und dabei die Entwicklung mit anderen großen Technologieanbietern im Blick behält. Diese Schritte kündigen McDonald's Bestrebungen an, sich dank KI-Technologien und einer zunehmenden Digitalisierung zunehmend am Markt zu differenzieren und die Bedienung zu beschleunigen.

