Der Krypto-Markt ist noch jung im Vergleich zu anderen Assetklassen, doch die vergangenen Preiszyklen haben ein paar wiederkehrende Muster offenbart, an denen sich erfahrenere Krypto-Anleger orientieren können.Eines dieser Muster ist eine wiederkehrende Kapitalrotation, die in den vergangenen Bullenmärkten beobachtet werden konnte. Diese war der Treiber, der für Kursexplosionen bei Altcoins jenseits von Bitcoin und Ethereum gesorgt hat. So hat der Kapitalfluss im Krypto-Sektor bisher funktioniert Der Weg des Kapitals führt dabei zunächst in Bitcoin als initiales Einstiegstor in die Krypto-Welt. Bitcoin ist und bleibt das Zugpferd des Sektors mit einer wesentlich größeren …