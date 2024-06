Scientist.com, der weltweit führende Marktplatz für biopharmazeutische Forschung, kündigte heute die Einführung eines neuen Large Language Model (LLM)-gestützten Forschungsassistenten namens Elisa an, benannt in Anlehnung an einen weit verbreiteten Forschungstest und an ELIZA, einen Chatbot der frühen 1960er Jahre. Elisa ist die neueste Ergänzung einer Reihe von proprietären KI-gestützten Anwendungen, die von Scientist.com entwickelt wurden, um die Arzneimittelforschung zu verbessern und zu beschleunigen. Nutzer des Marktplatzes können nun von einem leistungsstarken, skalierbaren und intuitiven LLM-Assistenten profitieren, der die Feinheiten der pharmazeutischen Forschung versteht und auf den öffentlichen Datenquellen von Scientist.com trainiert wurde.

"Elisa ist eine Brücke zwischen fortschrittlicher Technologie und unseren Kunden, die ihnen einen sofortigen Zugang zu Marktplatzinformationen und eine dialogorientierte Schnittstelle bietet, die ihre Forschungsbedürfnisse versteht", sagte Chris Petersen, Gründer und CTO von Scientist.com. "Es ist das jüngste in einer Reihe von LLM-gestützten Tools, die wir entwickelt haben, um Life-Science-Forschern dabei zu helfen, ihre Wirkstoffforschungsprogramme schneller und zu geringeren Kosten durchzuführen.

Elisa adressiert drei zentrale Herausforderungen für Pharma- und Biotech-Unternehmen, die große Sprachmodelle in ihre Abläufe integrieren:

1. Sie garantiert den vollständigen Schutz und die Vertraulichkeit aller Daten.

2. Sie bietet eine kosteneffiziente Lösung mit den Möglichkeiten und der Flexibilität von High-End-Plattformen wie Azure oder Amazon.

3. Sie macht umfangreiche technische Fachkenntnisse für die Entwicklung und den Betrieb eines privaten LLM auf Ihrer eigenen Infrastruktur überflüssig.

Andere LLM-fähige Tools auf dem Scientist.com-Marktplatz helfen den Nutzern des Marktplatzes, Preise mit Anbietern auszuhandeln, schnell auf Nachrichten von Anbietern zu reagieren, Dienstleistungen und Produkte zu finden und rechtliche Vereinbarungen zu verstehen.

Das Unternehmen verwendet außerdem Algorithmen des maschinellen Lernens, die auf der Grundlage von fast zehn Jahren Marktplatzdaten trainiert wurden, um eigene Vorhersagemodelle zu erstellen, die Forschern dabei helfen, die beste Technologie und die besten Labore für ihre Forschungsbedürfnisse zu finden und zu bewerten sowie die Leistung von Anbietern vorherzusagen, sobald das Forschungsprojekt begonnen hat. Dazu gehört der Tumor Model FinderTM, der die DNA-Sequenzierungsdaten von 10.000 Onkologiemodellen vergleicht, um Forschern zu helfen, das am besten geeignete Modell zu identifizieren und zu kaufen.

Über Scientist.com

Scientist.com ist der weltweit führende KI-gestützte Marktplatz für wissenschaftliche Forschung. Der Marktplatz vereinfacht die Arzneimittelforschung, spart Zeit und Geld und bietet Zugang zu den neuesten innovativen Tools und Technologien. Scientist.com betreibt private Unternehmensmarktplätze für die meisten großen Pharmaunternehmen der Welt, über 100 Biotechnologieunternehmen und das US NIH.

