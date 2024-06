Die globale Kommunikationsplattform Infobip bietet Unternehmen und Marken nun Zugang zu konversationeller KI und KI-fähigen Chatbots auf RCS Business Messaging durch eine neue Integration über Google Vertex AI. Als Pioniere in globaler Omnichannel-Kommunikation führt Infobip den Markt mit innovativen Lösungen an.

Da Verbraucher sich enger mit ihren bevorzugten Marken verbinden möchten, wachsen inhaltsreiche konversationelle Messaging Channels wie RCS Business Messaging schnell. Aber Unternehmen und Marken müssen in der Lage sein, über fortschrittliche Kommunikationsdienste wie konversationelle KI und Chatbots zu verfügen, um ihren Kunden individuelle, relevante Inhalte zu bieten.

Nun können Unternehmen über RCS Google Vertex AI ihren Kunden Gespräche und Chatbots bieten, die die Interaktion und Dialogbereitschaft steigern. Dank der KI-Funktionen in RCS versetzt Infobip Unternehmen in die Lage, Prozesse zu automatisieren, sofortigen, individuellen Support zu liefern und maßgeschneiderte Interaktionen bereitzustellen, was letztendlich ROI, Kundenzufriedenheit und Loyalität steigert.

Ivan Ostojic, Chief Business Officer bei Infobip, sagte: "RCS ist einer der wichtigsten Kommunikationskanäle, den Unternehmen und Marken vermehrt nutzen, um mit ihren Kunden zu kommunizieren, da sich dadurch auch auf Mobilgeräten gute Ergebnisse erzielen lassen. Als Experten im Omnichannel Messaging und dank eines einzigartigen Portfolios von Telekommunikationspartnern auf dem gesamten Globus können wir sicherstellen, dass RCS Messages und Nachrichten auf jedem anderen Kanal sicher überall an Kunden gesandt werden. Die Kombination aus unserer RCS-Expertise und dem Partnernetzwerk, die Leistung von Google's Vertex AI und Kenntnis der Kunden garantieren konversationelle RCS-Interaktionen, die Marken im Wettbewerb einen Vorteil verschaffen."

Google Vertex AI ist eine Machine Learning (ML)-Plattform, die von Google Cloud entwickelt wurde. Damit können Softwareanbieter ML-Modelle und KI-Anwendungen leicht erstellen, trainieren und verwalten. Dafür bietet die Plattform alle erforderlichen Tools und Dienste.

Wenn Unternehmen und Marken eine RCS Chatbot mit Vertex AI erstellen, erhalten sie intelligente Bots, die Anfragen, Transaktionen und Kundensupport im gesamten Lifecycle abwickeln können. Anstatt einzelne Chatbots für jeden Anwendungsfall zu erstellen, wird alles in einem einzigen Messagingstrang auf RCS Business Messaging verwaltet.

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die Unternehmen in die Lage versetzt, im Verlauf der gesamten Customer Journey mit den Kunden in Verbindung zu bleiben.

