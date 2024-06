The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.06.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2024



ISIN Name

AU000000CSR5 CSR LTD

LU0153358154 CT(L)III-US SML.COS ADLD

LU0207432559 CTHRL3-CTL EO SM.CAP A

USU4912XAB92 KENVUE 23/26 REGS

USU4912XAD58 KENVUE 23/30 REGS

USU4912XAE32 KENVUE 23/33 REGS

USU4912XAG89 KENVUE 23/53 REGS

US0465131078 ATARA BIOTHERAP. DL-,0001

US46625HJQ48 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD S

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken