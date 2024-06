NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch im späten US-Handel auf der Stelle getreten. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,0744 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau aus dem späten europäischen Währungsgeschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0749 (Dienstag: 1,0715) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9303 (0,9332) Euro gekostet.

Wegen eines Feiertags in den USA hielten sich die Kursbewegungen in engen Grenzen. In der Eurozone wurden am Vormittag nur Zahlen zur Leistungsbilanz veröffentlicht, in den USA stand ein Indikator vom Häusermarkt auf dem Programm. Entscheidende Impulse lieferten die Zahlen nicht./bek/ngu