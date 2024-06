© Foto: picture alliance/Zoonar/Cigdem Simsek



Viele Anleger fiebern in der Hoffnung auf weiter steigende Aktienkurse der ersten Zinssenkung durch die US-Notenbank entgegen. Doch so einfach ist es nicht.Neben der anhaltenden Begeisterung für Künstliche Intelligenz wird die Rallye am US-Aktienmarkt auch durch die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen befeuert. Die Erwartungen an eine Zinswende sind hoch Dass der Markt seine Erwartung von sechs Zinsschritten zu Beginn des Jahres auf inzwischen nur noch ein bis zwei Senkungen der US-Leitzinsen reduziert hat, scheint dabei nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Längst hat sich unter den Anlegern das Narrativ verbreitet, dass sinkende Zinsen zu steigenden Aktienkursen führen würden - etwa, …