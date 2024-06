3 Gründe für eine Kursexplosion bei XRP

Lange Zeit herrschte eiserner Stillstand im Ripple-Kurs. Während andere Kryptowährungen wie der Bitcoin dieses Jahr ein neues Allzeithoch erreichten oder zumindest 2021 wie im Fall von Ethereum, hinkt $XRP noch weit hinterher. Das letzte Allzeithoch liegt meilenweit entfernt im Jahre 2018 bei 3,84 Dollar. Aus heutiger Sicht müsste der Kurs über 567 % steigen, damit das Allzeithoch überhaupt wieder erreicht wird. Lange Zeit schien es so, als würde $XRP sein altes Hoch nie wieder sehen.

(Das Allzeithoch von $XRP liegt derzeit über 567 % vom aktuellen Kursniveau entfernt - Quelle: Tradingview)

Doch jetzt könnte die 180-Grad-Wende bevorstehen. Denn wie heute bekannt wurde, hat die SEC im Falle von Ethereum eingelenkt. Die Behörde verfolgt ihre Pläne, Ethereum als nicht registriertes Wertpapier einzustufen, nicht weiter. Das ist im Grunde dieselbe Thematik, die Ripple seit Jahren lähmt. Denn wie bei Ether steht auch bei $XRP ein ähnliches Verfahren an, dessen Ausgang ungewiss ist. Auch wenn es sich bei XRP um einen Sonderfall handelt, da der Coin zentral von einem Unternehmen ausgegeben wird, könnte der Fall von Ethereum auch XRP zugute kommen. Mittlerweile deuten jedoch drei Umstände darauf hin, dass der Kurs von Ripple schon bald neue Höchststände sehen könnte.

Grund #1: Die Haltung der SEC scheint sich zu ändern

Eines der größten Hindernisse für neue Höchststände oder überhaupt irgendwelche Kurssprünge ist natürlich der Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Dieser stellt für Anleger ein unkalkulierbares Risiko dar. Denn wie es so schön heißt: "Vor Gericht und auf hoher See liegt dein Schicksal in Gottes Hand". Trotz einiger gerichtlicher Teilsiege für $XRP ist diese Gefahr nicht vollständig gebannt.

Jedoch zeigt sich am aktuellen Beispiel von Ethereum, dass die SEC mit ihrer einst so unnachgiebigen Haltung langsam aber sicher zu brechen scheint. War der Vorsitzende Gary Gensler einst so etwas wie der Erzfeind aller Kryptoinvestoren, hat selbst er seine Meinung zuletzt ein wenig revidiert. So sagte er letzte Woche in einer Anhörung, dass er damit rechne, die ersten Ethereum-ETFs würden noch im Sommer auf den Markt kommen. Sollte diese Phase der Liberalisierung bei der SEC weiter anhalten, könnte auch der langjährige Streit mit Ripple ein Ende finden.

If you're wondering why the SEC concluded its investigation into Ethereum relatively quickly compared to Ripple and decided not to classify ETH as a security, but rather as a commodity, here's the explanation.



This outcome was influenced by powerful interests and investments… pic.twitter.com/V3PmImmA0r - Vandell | Black Swan Capitalist (@vandell33) June 19, 2024

Grund #2: Die erste Krypto-Wahl in Amerika

Das Einlenken der SEC komme nicht von ungefähr, wird am Markt immer wieder getuschelt. Viel mehr soll dieses mit dem aktuellen US-Präsidentschaftswahlkampf zusammenhängen. Donald Trump hat es nämlich über verschiedene Maßnahmen hervorragend verstanden, sich die Gunst der wahlberechtigten Kryptoinvestoren zu sichern.

Dem scheint sein Konkurrent und aktueller Amtsinhaber Joe Biden nun gegensteuern zu wollen. Und wie uns schon als Kind gelehrt wurde, wenn sich zwei streiten, dann freut sich der Dritte. In diesem Fall ist der dritte der Kryptomarkt. Für diesen wäre eine Präsidentschaft von Donald Trump wohl vorteilhafter als eine weitere Biden-Amtszeit. Doch selbst wenn diese nicht eintritt, stehen die Chancen gut, dass der Wahlkampf $XRP einen Kursschub verschaffen könnte.

Grund #3: Mögliche bevorstehende Altseason

Vieles deutet darauf hin, dass die Altseason kurz bevorstehen könnte. Zahlreiche Analysten bekräftigen diesen Umstand immer wieder. In den letzten 2 Jahren hatte der Bitcoin alle anderen großen Coins weit hinter sich gelassen. Lediglich der Meme-Coin Sektor boomte regelrecht. Doch es scheint so, als würde sich diese Marktphase dem Ende zuneigen. Zumindest sind viele Altcoins laut Einschätzung des bekannten Analysten Crypto Rover stark überverkauft.

Most Altcoins are heavily oversold at the moment. - Crypto Rover (@rovercrc) June 19, 2024

Sollte seine Einschätzung tatsächlich der Wahrheit entsprechen, könnte eine phänomenale Aufholrallye verschiedener Altcoins wie $XRP die Folge sein. Wenn im günstigsten Fall alle drei genannten Faktoren zusammenspielen, könnte Ripple wirklich bald neue Höchststände sehen. Ein anderer Coin der von der Altseason stark profitieren könnte, ist $PLAY.

Playdoge ein kleiner Coin mit großem Potenzial

$PLAY ist der In-Game-Coin von Playdoge, einem Spiel, das an die alten Tamagotchis erinnert. Darin müssen Spieler sich gut um ihren Doge kümmern, um im Gegenzug über eine Play-to-Earn-Funktion mit $PLAY-Token bezahlt zu werden. Dieser befindet sich gerade im ICO und hat einen sensationellen Start in den Presale hingelegt, wobei in wenigen Wochen über 5 Mio. Dollar an Investorengeldern eingesammelt werden konnten.



(Nur noch 19 Stunden, bis die Preise im Vorverkauf des $PLAY-Tokens erhöht werden - Quelle: playdoge.io)

Direkt zum Launch wird der Coin an verschiedenen dezentralen Börsen gelistet. In weiterer Folge sind jedoch auch CEX-Listing geplant. So soll eine Erhöhung des Handelsvolumens erreicht und mehr Trader angesprochen werden. Die meisten kleinen Coins, die ein solches Listing erreichen, explodieren anschließend förmlich im Kurs, vor allem wenn es gelingt, den Coin auf Binance oder Coinbase zu listen. Abgesehen davon bietet $PLAY auch eine Staking-Funktion, mit der sich jeder Investor in den Coin gleich auch ein passives Einkommen ermöglichen kann.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.