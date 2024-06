Top Trader sicher: "Altcoins sind überverkauft" - Diese Coins könnten jetzt explodieren

Die Lage am Kryptomarkt hat sich in den letzten Wochen rasant gedreht. Erst konnte man die Anleger förmlich himmelhoch jauchzen hören, ehe die Stimmung einen betrübten Ton annahm. Der Bitcoin, Ethereum und viele andere große und kleine Kryptowährungen sind mehr oder weniger stark gefallen. Vor allem bei den Meme-Coins gab es einige Highflyer, die stark abverkauft wurden.

So hat etwa $PEPE vom Hoch zum Tief -43 % verloren, $BOME sogar -63 % und $WIF -59 %. Einige Analysten sprachen sogar von regelrechten Crashs. Bei den großen Altcoins sah die Lage zwar besser, aber auch nicht hervorragend aus. Doch das könnte sich schon sehr bald ändern! Denn heute teilte der bekannte Analyst Crypto Rover eine Einschätzung auf X (ehemals Twitter) mit seinen mehr als 790.000 Abonnenten, in der er erklärt, die "Altcoins sind überverkauft".

Most Altcoins are heavily oversold at the moment. - Crypto Rover (@rovercrc) June 19, 2024

Sollte das tatsächlich zutreffen, könnte der Markt in Windeseile drehen. Besonders 3 Coins haben jetzt enormes Potenzial auf gigantische Kursgewinne.

Coin #1: $PLAY

$PLAY ist der neue Coin vom bald auf dem Markt erscheinenden Spiel Playdoge. In diesem geht es darum, dass sich Spieler möglichst gut um ihren Doge kümmern müssen. In Form von Spielen, Nahrung, Pflege und allem, was eben zu einem Haustier dazugehört. Das Spiel ist an die berühmten Tamagotchis der 90-er Jahre angelehnt. Tun das die Spieler in ausreichendem Maße, erhalten sie dafür $PLAY-Token. Das funktioniert über ein innovatives Play-to-Earn-Modell. So können sich Spieler gleich zwei fortlaufende Einnahmequellen mit $PLAY sichern. Einerseits indem sie Token erspielen und andererseits indem sie diese Token in den Staking-Pool geben und dafür eine fortlaufende Einnahmequelle sichern, die mit der Zeit immer größer wird.

($PLAY steht mitten im Presale, allerdings werden die Preise schon in weniger als 24 Stunden angehoben - Quelle: playdoge.io)

Das gesamte Projekt wurde zudem einer SolidProof Prüfung unterzogen und somit von unabhängiger Seite für seriös befunden. Die vierstufige Roadmap auf der Website von Playdoge zeigt an, dass eine große Marketingoffensive für den Coin geplant ist. Ziel ist ein Listing an großen, zentralen Börsen wie Binance. Dafür trifft es sich auch gut, dass $PLAY zufällig über die Binance Smart Chain gehandelt wird, was ein solches Listing erleichtern könnte.

Sollten die großen CEX den $PLAY-Token tatsächlich listen, könnte das Handelsvolumen extrem stark ansteigen und auch der Kurs würde dadurch wahrscheinlich stark steigen. Allerdings haben Anleger nicht mehr lange Zeit, um sich den Coin zum besten Preis zu sichern, da sich der Vorverkaufspreis in weniger als 24 Stunden bereits erhöht. Einige Analysten glauben bereits, dass dieser Coin eine Entwicklung von x25 nach dem Start hinlegen könnte und ein so günstiger Einstiegskurs möglicherweise nie wieder erreicht wird.

Coin #2: $PEPE

Eine der größten Erfolgsgeschichten im Kryptomarkt der letzten 2 Jahre ist zweifellos $PEPE. Obwohl der Coin erst im April 2023 an den Start gebracht wurde, legte er einen kometenhaften Aufstieg hin. Binnen weniger Monate wurde der Coin mit Pepe dem Frosch als Meme von einer kleinen Randerscheinung zu einem ernsthaften Konkurrenten von großen Meme-Coins wie $SHIB und $DOGE.

In den Marktverwerfungen der letzten Woche ist der Kurs zwar etwas unter Druck gekommen, aber im Großen und Ganzen zeigt $PEPE immer noch ein enormes Kurspotenzial. Auch verschiedene Analysten vertrauen darauf, dass der Coin kurz vor dem Senkrechtstart steht. Zu diesen Analysten gehört auch Crypto Rover.

Coin #3: Ethereum

Bei der Auflistung der Coins mit dem größten Potenzial darf Ethereum natürlich nicht fehlen! Keine andere Kryptowährung wird derzeit so stark von fundamentalen Daten gestützt wie Ether. Obwohl sich diese Entwicklung im Chart nicht widerspiegelt. Aber gerade das ist ein Indiz darauf, dass $ETH zu den Altcoins gehört, die am stärksten überverkauft sind. Denn bei dieser Nachrichtenlage müsste man eigentlich davon ausgehen, dass Ethereum von der günstigen Nachrichtenlage enorm stark profitiert. Vom gesamten Markt wird die Einführung der Ethereum-ETFs heiß erwartet.

Die meisten Analysten und Trader gehen davon aus, dass die Nachfrage nach diesem börsengehandelten Fonds ebenso groß sein wird wie die Nachfrage nach den Bitcoin-ETFs. Als mögliches Datum für den Handelsstart gilt derzeit der 2. Juli, allerdings ist das keineswegs sicher.

JUST IN: SEC officially ends investigation into Ethereum and will NOT pursue charges that ETH is a security. pic.twitter.com/RWmmpkqMG2 - Radar (@RadarHits) June 19, 2024

Heute wurde Ethereum erneut von starken Nachrichten gestützt. So hat die SEC den Kampf gegen Ether endgültig aufgegeben und ihre Pläne verworfen, mittels derer sie Ether als Wertpapier einstufen wollte. Der Kurs von $ETH hat direkt reagiert und ist um +3,66 % gestiegen.

