Breaking News: Die SEC gibt auf! - Ethereum bald auf 10.000 Dollar?

Das jahrelange Tauziehen zwischen der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC und den Ethereum-Anlegern hat ein Ende gefunden! Schon seit langem versuchte die Behörde, zahlreiche Kryptowährungen wie unter anderem Ethereum als Wertpapier einzustufen. Ebenso lange wehrten sich Krypto-Enthusiasten gegen diese Einschätzung. Eine solche hätte nämlich eine drastische Regulierung des Marktes mit sich gebracht.

Der erste Schritt in die entgegengesetzte Richtung war die Entscheidung der SEC, den Bitcoin als Rohstoff einzustufen und somit den Weg für die Bitcoin-ETFs zu ebnen. Als die Nachricht über die überraschende Zulassung der Ethereum-ETFs die Runde machte, begannen schon einige optimistische Anleger zu hoffen, dass die SEC um ihren kryptoskeptischen Vorsitzenden Gary Gensler einlenken könnte. Sicher war diese Annahme jedoch keineswegs. Bis heute! Denn heute kommen verschiedene Meldungen aus den USA, dass die SEC jetzt auch Ethereum als Rohstoff einstufen würde. Auf X (ehemals Twitter) jubeln heute bereits viele Anleger und Analysten über den Beschluss und titeln häufig mit "War is over" oder "we won".

Ethereum-Kurs reagiert bereits

Für Ethereum und den gesamten Kryptomarkt kommt die Entscheidung der SEC keinen Tag zu früh. In den letzten Wochen liefen die Märkte eher holprig und fast alle großen und kleinen Coins zeigten Korrekturen. Trotz durchwegs positiver Nachrichtenlage zeigte auch Ethereum eine Korrektur und hat vom Jahreshoch aus gesehen insgesamt -13 % an Kurswert verloren. Schon heute reagiert der Kurs aber recht stark. So trotzt die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung dem allgemeinen Trend und steigt beflügelt durch die guten Nachrichten um 4,27 % in den letzten 24 Stunden.

Besonders bemerkenswert ist diese hohe Tagesperformance unter 2 Geschichtspunkten. Erstens steckt der allgemeine Markt immer noch in der Korrektur fest, was man insbesondere anhand des Bitcoins sieht, der heute Verlust macht. Und zweitens gibt es in den USA heute einen Feiertag, wodurch viele Marktteilnehmer nicht aktiv am Geschehen teilnehmen. Daher ist davon auszugehen, dass sich die Aufwärtsbewegung in den nächsten Tagen und Wochen fortsetzen und dabei sogar noch an Dynamik gewinnen könnte.

(Im Gegensatz zu $BTC kann der Kurs von $ETH von der positiven Nachrichtenlage heute profitieren und stark ansteigen - Quelle: coinmarketcap.com)

Sehen wir Ethereum bald auf 10.000 Dollar?

Die große Frage, die seit Wochen und Monaten im Raum steht, ist: wohin kann Ethereum steigen, wenn der nächste Bull Run losgeht. Die wichtigste Marke, die durchbrochen werden muss, ist natürlich das alte Allzeithoch aus dem Jahre 2021 bei 4.891,70. Dieses Hoch könnte doch einen massiven Widerstand darstellen.

Sollten allerdings wirklich die Dynamik und das Momentum in den Markt zurückkehren, könnte dieser Bruch tatsächlich schneller als gedacht zustande kommen. Danach könnte die Bahn im Ethereum-Kurs auf die magische 10.000-Dollar-Marke frei sein. Diese Zone sieht im Chart jetzt noch so aus, als wäre sie meilenweit entfernt.

(Um auf das Kursziel von 10.000 Dollar zu kommen, müsste sich der Kurs fast verdreifachen - Quelle: Tradingview)

Erreicht $ETH diese Marke, hätte sich der Kurs fast verdreifacht, was aber in einem ausgeprägten Bull Run doch recht schnell passieren kann. Tritt dieses Szenario ein, würde zweifellos nicht nur Ethereum stark profitieren. Auch andere Coins könnten enorme Kurssteigerungen verzeichnen. Manche Analysten behaupten sogar, Ethereum könnte bald schon die nächste Kryptorallye auslösen. Davon würden höchstwahrscheinlich auch Coins profitieren, die auf der Ethereum-Blockchain gehandelt werden. Coins wie Basedawgz.

$DAWGZ hebt wie eine Rakete ab

Obwohl das ICO von $DAWGZ erst in den letzten Wochen gestartet ist, konnte schon die gewaltige Summe von über 1,8 Mio. Dollar eingesammelt werden. Ein klares Indiz dafür, wie hoch die Nachfrage bereits ist und in naher Zukunft noch werden könnte. Der $DAWGZ-Token hat beim Start einen gesperrten Liquidity-Pool, wodurch Anleger wissen, dass es sich hierbei um einen seriösen Coin handelt. Doch die Vorteile von Basedawgz gehen noch weiter. Denn bei dem Token handelt es sich um einen sogenannten Multichain-Coin. Das bedeutet, er kann auf mehreren verschiedenen Blockchains transferiert und gehandelt werden.

($DAWGZ legt einen fulminanten Start ins ICO hin und sammelt bereits 1,8 Mio. Dollar an Investorengeldern ein - Quelle: basedawgz.com)

Zu den verfügbaren Blockchains zählen bekannte und häufig genutzte, wie Base, Avax, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Polygon. Durch diese Anbindung an mehrere Blockchains können die Token nicht nur sehr schnell, sondern auch deutlich günstiger transferiert werden als Coins, die nur auf Ethereum basieren. Der $DAWGZ-Token erhöht im Presale jedoch regelmäßig seine Preise. Dadurch erhalten Investoren, die vorher eingestiegen sind, direkt einen Buchgewinn. Allerdings steht die nächste Preiserhöhung bereits in wenigen Tagen an, weshalb sich Anleger, die in Basedawgz investieren möchten, beeilen sollten.

