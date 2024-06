Goldman Sachs, bekannt für seine Positionierung in der Finanzwelt, verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg seiner Aktien, getrieben durch den Fokus auf Kerngeschäfte und geschickte Firmenübernahmen. Analysten unterscheiden die starke Liquidität und Marktpräsenz als Schlüsselfaktoren für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens. Mit einem beeindruckenden CAGR von 6,1% über die letzten vier Jahre und einer positiven Entwicklung der Nettoeinnahmen scheint sich dieser Trend im ersten Quartal 2022 weiter fortgesetzt zu haben.

Optimistischer Ausblick

Der Aktienmarkt honoriert GS mit einer Zacks-Wertung von #2 (Kaufen), was auf optimistische Gewinnerwartungen deutet. Die Prognosen spiegeln ein Einkommenswachstum von 57,4% in 2024 wider, gefolgt von stabilen Steigerungsraten in den darauffolgenden Jahren. Diese Entwicklungen könnten auf kluge Strategien wie den Verkauf von [...]

