Sommerzeit bedeutet traditionell Flaute an den Börsen … Vergessen Sie diese Binsenweisheit bitte. Denn dieses Jahr ist alles anders: Die Inflation sinkt, die EZB hat die Zinsen gesenkt, die Fed könnte im September folgen. Dazu ist der DAX noch immer historisch günstig bewertet. Und: Das Interesse an KI-Gewinnern wie Nvidia zieht Anleger nach wie vor an. DER AKTIONÄR hat den Markt nach den besten Chancen für die kommenden drei Monate gefiltert und präsentiert fünf heiße Tipps, die nicht nur einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...