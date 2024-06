Beverly, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Die Carrier Global Corporation hat im Namen ihres Geschäftsbereichs Sensitech, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Lieferkettentransparenz eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Monitoring Solutions von Berlinger & Co. AG, einem Schweizer Familienunternehmen, das sich auf innovative und kundenspezifische Lösungen für die Überwachung temperaturempfindlicher Güter in den Bereichen Pharma und Life Science, klinische Studien und Global Health spezialisiert hat, getroffen. Sensitech ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem Weltmarktführer für intelligente Klima- und Energielösungen."Die Übernahme des Überwachungsgeschäfts von Berlinger ist für Sensitech eine spannende Gelegenheit, unser Portfolio an Überwachungslösungen für die Pharma-Lieferketten zu erweitern und das Wachstum in strategisch wichtigen Bereichen zu beschleunigen", sagte Bhasker Kaushal, Vice President & General Manager, Sensitech and Refrigeration Aftermarket. "Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Automatisierung verändern die Lieferketten in der Pharmabranche und treiben die Einführung von Echtzeitüberwachung und cloudbasierten Lösungen voran. Sensitech und Berlinger teilen eine gemeinsame Vision und konzentrieren sich auf Innovation. Durch diese Kombination werden wir umfassende und differenzierte Überwachungslösungen liefern, die unseren Kunden Patientensicherheit, Effizienz in der Lieferkette und Nachhaltigkeit bieten. Wir freuen uns darauf, das Berlinger-Team bei Carrier und Sensitech willkommen zu heißen."Berlinger bringt eine Reihe von proprietären und qualitativ hochwertigen Hardware- und Softwarelösungen ein, die das Produktportfolio von Sensitech für die End-to-End-Kühlkettenüberwachung erweitern. Dazu gehören die SmartSystem-Plattform, die eine modulare End-to-End-Überwachung in Echtzeit über vollständig integrierte, wiederaufladbare Temperaturüberwachungsgeräte und eine Cloud-basierte Softwareplattform ermöglicht, Fridge-tag für Impfstoffkühlschränke und die Überwachung von Kühlstandorten sowie proprietäre Software und Analysen zur Automatisierung des End-to-End-Stabilitäts- und Validierungsprozesses für klinische Studien."Wir sind absolut überzeugt, dass Sensitech unser Berlinger & Co. AG Geschäft zusammen mit ihren kompetenten und engagierten Mitarbeitern erfolgreich weiterentwickeln kann", so Andrea Berlinger, Vorstandsvorsitzende der Berlinger Gruppe.Der Geschäftsbereich Monitoring Solutions von Berlinger umfasst etwa 85 Mitarbeiter, die in der Schweiz, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten tätig sind.Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im 3. Quartal 2024 abgeschlossen sein.Lenz & Staehelin ist bei dieser Transaktion als externer Rechtsberater tätig.Informationen zu Sensitech Sensitech ® ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Transparenz der Lieferkette. Unsere innovativen Überwachungsprodukte und -dienstleistungen tragen dazu bei, die Qualität und Integrität der wertvollen Produkte unserer Kunden auf jedem Schritt ihrer Reise zu erhalten, und zwar überall auf der Welt. Seit 30 Jahren verlassen sich führende Unternehmen der Lebensmittel-, Pharma-, Industrie-, Konsumgüter- und anderer Branchen auf Sensitech, um ihre Produkte zu schützen. Sensitech gehört zur Carrier Global Corporation, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen, die für die Menschen und unseren Planeten über Generationen hinweg von Bedeutung sind. Weitere Informationen finden Sie unter Sensitech.com oder folgen Sie Sensitech auf Facebook unter Sensitech Inc., auf X @Sensitech und LinkedIn unter Sensitech.Kontakt: Amanda Sech561-365-2879Amanda.Sech@Carrier.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sensitech-starkt-kuhlkettenlosungen-fur-biowissenschaften-durch-ubernahme-von-berlinger--co-monitoring-solutions-302177280.htmlOriginal-Content von: Sensitech Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007214/100920716