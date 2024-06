Das Wichtigste in Kürze:

Grid Dynamics wird auf der MACH THREE-Konferenz in New York City, der jährlichen Konferenz der MACH Alliance, mit zwei MACH Impact Awards für das Best Retail Project und das Best Overall Change Project ausgezeichnet.

Diese prestigeträchtigen Auszeichnungen unterstreichen die Expertise von Grid Dynamics bei der Nutzung von Microservices, API-first-Entwicklung, Cloud-nativen Lösungen und Headless-Architektur (MACH), um komplexe technische Herausforderungen zu lösen und einen messbaren Geschäftswert für seine Kunden zu schaffen.

Diese Auszeichnungen spiegeln die Fähigkeit von Grid Dynamics wider, komplexe Composable Commerce-Lösungen erfolgreich und unter Einhaltung eines engen Zeitrahmens zu liefern.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produkt-Engineering, KI und fortschrittlichen Analysedienstleistungen, gibt stolz bekannt, dass das Unternehmen auf der MACH THREE-Konferenz, die vom 17. bis 18. Juni 2024 in New York City stattfand, mit den MACH Impact Awards für das Best Retail Project und das Best Overall Change Project ausgezeichnet wurde. Auf dieser jährlichen Konferenz der MACH Alliance werden die MACH Impact Awards verliehen, mit denen MACH-Strategien (Microservices, API-first, Cloud-native und Headless) und -Implementierungen gewürdigt werden, die technische Herausforderungen lösen und einen schnellen Return-on-Investment schaffen. Die Anerkennung von Grid Dynamics in zwei Kategorien spiegelt die gemeinsame Innovation mit dem langjährigen Kunden und der globalen Schuhmarke Clarks wider. Die Auszeichnungen unterstreichen die außergewöhnliche Fähigkeit von Grid Dynamics, seinen Kunden bei der Entwicklung innovativer MACH-basierter Lösungen zu helfen, die einen erheblichen Einfluss auf das Geschäft haben.

"Dass die bedeutendste und anspruchsvollste digitale Modernisierung, die Clarks je durchgeführt hat, von der Branche als Best Retail Project und Best Overall Change Project ausgezeichnet wurde, ist für Clarks und unsere Partner eine enorme Belohnung", sagte Simon Clarke, CIO von Clarks. "Mit einer unverrückbaren Frist war es entscheidend, einen primären Partner zu wählen, dem wir vertrauen und mit dem wir als ein Team arbeiten konnten. Wir haben uns für Grid Dynamics entschieden, weil das Unternehmen aufgrund seines Rufs, stets erfolgreich zu liefern, seines umfassenden Know-hows im Bereich der MACH-Technologie und seines bodenständigen, transparenten Ansatzes die risikoärmste Option war. Das Programmteam von Clarks und Grid Dynamics haben gemeinsam an der Verwirklichung unseres Ziels gearbeitet: die termingerechte Bereitstellung einer erstklassigen Unified-Commerce-Lösung, die auf die Zukunft ausgerichtet ist."

"Wir sind begeistert, dass wir für unsere Arbeit mit Clarks und unseren MACH Alliance-Partnern zwei MACH Impact Awards für das beste Einzelhandelsprojekt und das beste Veränderungsprojekt insgesamt gewonnen haben", sagte James Bullock, Vice President of Digital Engagement, Grid Dynamics. "Wir bedanken uns beim Führungsteam von Clarks für das Vertrauen und die Unterstützung, die wir gemeinsam bei der erfolgreichen Modernisierung der alternden, monolithischen digitalen Infrastruktur von Clarks in Rekordzeit erfahren haben. Das neue Unified-Commerce-System integriert nahtlos die beste MACH-Technologie und umfasst fortschrittliches Daten-Streaming in Echtzeit. Wir haben ein zukunftssicheres System entwickelt, das für Veränderungen ausgelegt ist es ist schnell, flexibel und skalierbar."

Die MACH Impact Awards stehen allen Organisationen offen, einschließlich Kunden, Technologieanbietern und Systemintegratoren. In diesem Jahr umfassten die Auszeichnungen drei Einzel-/Teamkategorien und sieben Branchenkategorien sowie drei Grand Prix Awards für das beste digitale Erlebnis, den größten Wandel und die beste Innovation. Dies ist bereits die zweite und dritte Branchenauszeichnung, die Grid Dynamics in diesem Monat erhalten hat. Das Unternehmen setzt Maßstäbe für herausragende Leistungen im Bereich der digitalen Transformation und ermöglicht es Unternehmen, die Komplexität der modernen technologischen Landschaft mit Agilität und Innovation zu bewältigen. Die beiden jüngsten Auszeichnungen sind weitere Beispiele für die Innovationskraft und technische Exzellenz von Grid Dynamics zur Unterstützung seiner GigaCube Wachstumsstrategie. Besuchen Sie diese Seite, um einen Termin mit den Composable Commerce-Experten von Grid Dynamics zu vereinbaren.

