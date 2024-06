Fetch.ai Prognose: Perfekter Zeitpunkt für ein Investment in den KI-Coin?

Eine bemerkenswerte Rückkehr erlebten heute die KI-Coins und unter ihnen gehörte vor allem Fetch.ai zu den großen Tagesgewinnern. Welche Faktoren den Kurs von FET angetrieben haben und wie er sich bald entwickeln wird, wollen wir in der folgenden Fetch.ai Prognose näher analysieren.

Fetch.ai steigt heute zusammen mit anderen KI-Coins

Am heutigen Tage konnten 73,0 % der insgesamt 264 KI-Coins steigen und durchschnittlich ein Plus von 4,1 % verzeichnen. Zu den größten Gewinnern aus dem Kryptosektor zählten die drei KI-Token, welche sich zu dem neuen Artificial Superintelligence (ASI) zusammenschließen wollen. Dies sind neben Fetch.ai (FET) auch SingularityNET (AGIX) und Ocean Protocol (OCEAN).

Während Fetch.ai heute um 24,0 % zulegen konnte, waren es bei SingularityNET 22,3 % und bei Ocean Protocol 21,2 %. Damit liegen ihre Kursanstiege auch deutlich über den durchschnittlichen Tagesgewinnen des Sektors der KI-Coins von 4,1 %.

Erst am 11. Juni wurde der Zeitplan für den Launch des neuen Tokens von dem 13. Juni auf den 15. Juli um mehr als einen Monat verschoben. Für die Fusion zu Artificial Superintelligence wurde ein neues Event auf X bekannt gegeben. Dieses soll am 29. Juni ab 19 Uhr in Antalya in der Türkei stattfinden und könnte das FOMO der Investoren zusätzlich anheizen.

https://x.com/ASI_Alliance/status/1803385067500093807

Die Verzögerung ist auf logistische Anforderungen sowie technische Abhängigkeiten von Börsen, Validiereren und anderen Mitarbeitern des Ökosystems zurückzuführen. Mithilfe der Koordinierung der Dritten soll für eine nahtlose Umstellung ohne Fehler und Missgeschicke gesorgt werden.

Durch den Zusammenschluss der drei KI-Coins würde die Marktkapitalisierung von Fetch.ai in Höhe von 1,25 Mrd. USD zu der von SingularityNET von 0,79 Mrd. USD und der von Ocean Protocol von 0,35 Mrd. USD hinzukommen.

Somit hätte der neue ASI-Coin eine Bewertung von 2,39 Mrd. USD, womit er sich auf CoinMarketCap nach NEAR Protocol und Render auf Platz drei der größten KI-Coins befinden würde. Allerdings wäre es bei Bekanntgabe der Fusion der größte KI-Token nach Marktkapitalisierung gewesen.

Zudem ist NEAR Protocol kein reines KI-Projekt, während es sich bei Render um einen Verleih von Rechenleistung, aber nicht um KI-Software handelt. Auf der Software-Seite wäre Artificial Superintelligence sogar der führende KI-Coin.

Fetch.ai Prognose

Der FET-Kurs hat innerhalb der vergangenen 12 Monate ein Kursplus von bis zu 1.800 % verzeichnet und damit viele andere Kryptowährungen in den Schatten gestellt. Allerdings ist der KI-Coin dann durch das negative Sentiment des Kryptomarktes unter Druck geraten, steht aber immer noch 679,65 % im Plus.

Ausgelöst wurde dieser durch die leicht gestiegenen Inflationsdaten in den USA, welche die Hoffnungen auf Zinssenkungen reduziert haben. Da Kryptowährungen jedoch wie auch Technologieaktien eine hohe Korrelation zu der Geldmenge aufweisen, wurde Fetch.ai unter Mitleidenschaften gezogen.

Positiv beeinflusst wurde FET zuletzt wieder durch den Optimismus bezüglich des führenden KI-Chipherstellers Nvidia. Denn die Aktie konnte nun die Marktkapitalisierung von Microsoft und Apple übertreffen und somit zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufsteigen. Dabei kommt die KI-Aktie inzwischen auf eine Bewertung von 3,34 Bil. USD.

Auch wenn die Korrelation zwischen Nvidia und Fetch.ai auf Basis von 365 Tagen zuletzt mit einem Wert von 0,07 fast nicht vorhanden war, konnte der KI-Coin dennoch heute von dem Optimismus bezüglich künstlicher Intelligenzen profitieren.

Fetch.ai vs Nvivida und ihre Korrelation

Während Fetch.ai über die vergangenen Jahre immer wieder kurzzeitig Nvidia in der Performanz übertreffen konnte, hat sich zuletzt ein entgegengesetztes Bild abgezeichnet. Denn die KI-Aktie konnte steil steigen, während der KI-Coin starke Verluste erleiden musste. Aber auch der KI-ETF XAIX konnte sich zuletzt stabiler entwickeln als FET.

All dies deutet darauf hin, dass es sich bei dem KI-Token vermutlich um Panikverkäufe gehandelt hat. Auf jeden Fall ist bald mit einer Annäherung der Kurs zu rechnen. Nvidia ist zwar extrem hoch bewertet, jedoch könnte die Rally noch etwas weitergehen.

Indes hat Fetch.ai eine Korrektur bis auf das 78,6er-Fibonacci-Retracement von 1,14 USD hingelegt. Dadurch hat sich der RSI in den überverkauften Bereich bewegt und einen doppelten Boden ausgebildet. Daraufhin kam es heute zu einem starken Bounce und das hohe Tagesplus.

Temporär könnte FET durch den Kryptomarkt noch etwas weiter belastet werden, allerdings sind nicht mehr so hohe Kursverluste wahrscheinlich. Daher können auf dem aktuellen Niveau schon die ersten Nachkäufe getätigt werden.

