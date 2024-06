"From Zero to Hero" in weniger als 10 Jahren, das sind die Träume eines jeden Anlegers an der Börse. Wer im Juni 2014 für 0,46 USD-Aktien von Nvidia gekauft hat, der konnte mit diesem Investment bis zum gestrigen Allzeithoch von 136,33 USD eine schier unglaubliche Rendite von über 29.500 % erzielen. Mit einer Investition von ca. 7.400 USD und dem Kauf von 16.075 Aktien wäre der Traum vom Millionär mit Nvidia Aktien möglich gewesen. Nachdem das Unternehmen erst kürzlich an Apple als zweitwertvollstes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...