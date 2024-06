Arbonia AG / Schlagwort(e): Immobilien

Arbonia verkauft das Areal 'Zelgstrasse' in Arbon für rund CHF 34 Mio. an die HRS Gruppe



20.06.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Arbon, 20. Juni 2024 - Die Arbonia AG hat über ihre Tochter AFG Immobilien AG das rund 35'000 m2 grosse Areal an der Zelgstrasse in Arbon an eine Gesellschaft der HRS Gruppe verkauft. Das vollständig vermietete Areal, welches als nicht-betriebsnotwendige Immobilie klassifiziert ist, wurde somit strategiekonform veräussert. Das Areal an der Zelgstrasse in Arbon, in unmittelbarer Nähe zum Bodensee, ist fast vollständig bebaut und hatte einst die Kühlschrank-Produktion der damaligen Arbonia-Tochter Forster Kühltechnik AG beherbergt. Heute ist das Areal vollständig an eine Drittpartei vermietet. Der Kaufpreis beträgt mehr als CHF 34 Mio., die notarielle Beurkundung erfolgte zum 19. Juni 2024. Der Verkauf führt zu einem positiven EBITDA Beitrag von ca. CHF 28 Mio. und nach Abzug der Steuern auch zu einem positiven Effekt im Nettoergebnis, die zum Halbjahr 2024 im Konzernergebnis ausgewiesen werden. Nach der Fokussierung der Arbonia auf das Türengeschäft, den Akquisitionen von Dimoldura und Lignis, ist somit ein weiterer Schritt in der angekündigten Reduzierung der nicht-betriebsnotwendigen Liegenschaften vollzogen. Kontakt

Fabienne Zürcher

Head Corporate Communications & Investor Relations

T +41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com

