Die Aktie von Plug Power befindet sich weiterhin im Sinkflug und verzeichnet innerhalb der letzten Woche einen Kursrückgang von 2,46% auf nun 2,4 €. Dies nähert sich gefährlich den Tiefstständen aus dem April an, als der Kurs bis auf 2,26 US-Dollar gefallen war. Nach einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung, getrieben durch eine "bedingte Kreditzusage" des DoA, scheinen die Hoffnungen der Anleger wieder gedämpft. Mit der aktuellen Bewertung zeigt sich bereits wieder eine zwei vor dem Komma, was die Sorgen um das Erreichen negativer Ziele befeuert. Analysten haben ihre Kursziele nach unten korrigiert; bedeutende Finanzinstitute wie Morgan Stanley und Piper Sandler reihen sich mit reduzierten Zielen von 2,50 Dollar in die Welle der Skepsis ein.

Anhaltende Skepsis belastet

Die anhaltende negative Dynamik der Aktie wird durch geschlossene Gaps nach unten und die Bestätigung einer langfristigen Abwärtsbewegung untermauert. Eine Unterstützungszone bei grob 2,3 USD steht kurz bevor, was die zögerlichen Investoren zusätzlich alarmiert. Die Misserfolge beim Wachstum und eine hohe Verschuldungsrate sorgen für ein klares Misstrauen gegenüber der Zukunftsfähigkeit von Plug Power. Angesichts fehlender Gewinne und der steten Verwässerung der Aktien durch Kapitalerhöhungen hält der Druck auf den Wert an. Somit scheint die Aussicht auf Besserung für die Aktie von Plug Power, trotz der Aufbruchstimmung in der Wasserstoffbranche, gedämpft zu bleiben.

