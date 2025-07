© Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Der Wasserstoff-Markt steht in der aktuell schwierigen Phase wahrscheinlich vor einer Bereinigung, von der Thyssenkrupp Nucera profitieren könnte.Viele Wasserstoff-Aktien wie Plug Power und Nel sind in den vergangenen Jahren stark eingebrochen, während der Markt weitergewachsen ist und zukünftig wahrscheinlich sogar an Dynamik gewinnt. Zu den Belastungsfaktoren zählten vor allem gestiegene Energiepreise und eine wirtschaftliche Schwächephase, wodurch die Kosten und damit verbunden die Verluste in die Höhe stiegen. Ähnlich wie im E-Automarkt sinkt die Wettbewerbsfähigkeit, was wiederum die Nachfrage mindert. Der grüne Wasserstoff-Markt ist außerdem weiterhin stark von Subventionen …