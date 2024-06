Die Qualcomm-Aktie hat in diesem Jahr eine 57-Prozent-Rallye verzeichnet. Jetzt hat das Chip-Unternehmen einen weiteren Fan an der Wall Street gewonnen - CFRA hat die Aktie hochgestuft.Die Sorgen über einen schleppenden Smartphone-Markt sind dem Optimismus über die Integration von künstlicher Intelligenz in mobile Geräte gewichen. Auch Qualcomms Vorstoß in den Bereich der Prozessoren für Personal Computer werden von CFRA-Analyst Angelo Zino positiv betrachtet. In der Folge hat der Analyst die Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und sein Kursziel von 200 auf 260 US-Dollar angehoben. Das Kursziel liegt 14,5 Prozent über dem letzten Schlusskurs und basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis …