Nach dem kleinen Rückschlag zur Wochenmitte dürfte der DAX am Donnerstag wieder etwas zulegen. Damit setzt sich der heimische Leitindex wieder etwas weiter von der runden Marke von 18.000 Punkten absetzen, die er zwischenzeitlich bereits gerissen hatte. Aus den USA kommen keine Impulse, hier war am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden.Die Anleger an den wichtigsten Aktienmärkten Asiens haben sich am Donnerstag zurückgehalten. Entscheidende Impulse fehlten. In Tokio notierte der japanische ...

