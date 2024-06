DJ Nordex Group erhält Aufträge über 172 MW aus Deutschland

FRANKFURT (Dow Jones)--Nordex hat mehrere Großaufträge in Deutschland an Land gezogen. Wie der Hersteller von Windkraftanlagen mitteilte, umfassen die jüngsten Aufträge eine Kapazität von 172 Megawatt (MW). Das größte Projekt ist ein Windpark mit fast 75 MW Kapazität in den Landkreisen Osnabrück und Vechta, für den Nordex elf Turbinen liefert. Der Auftrag umfasst auch einen Servicevertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

June 20, 2024 01:39 ET (05:39 GMT)

