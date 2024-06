The following instruments on XETRA do have their first trading 20.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.06.2024Aktien1 US1462805086 Sila Realty Trust Inc.2 CA2683331011 EDM Resources Inc.3 GB00BMT7GT62 Marex Group PLC4 US0465132068 Atara Biotherapeutics Inc.Anleihen1 US00914AAX00 Air Lease Corp.2 US05968LAN29 Bancolombia S.A.3 US67077MBC10 Nutrien Ltd.4 US437076DE95 The Home Depot Inc.5 US437076DG44 The Home Depot Inc.6 USU85440AH52 Staples Inc.7 AU3TB0000200 Australia, Commonwealth of...8 FR0128379502 Frankreich, Republik9 US00914AAW27 Air Lease Corp.10 US02361DBB55 Ameren Illinois Co.11 FI4000571708 HKFoods Oyj12 US65473PAS48 NISOURCE Inc.13 US67077MBD92 Nutrien Ltd.14 USU68279AM73 Oncor Electric Delivery Co. LLC15 US72650RBP64 Plains All American Pipeline L.P.16 US760759BK56 Republic Services Inc.17 US760759BJ83 Republic Services Inc.18 EU000A3JZSS8 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]19 XS2769531760 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.20 XS2769542023 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.21 DE000HLB58A3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB57E7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HLB57D9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 US437076DF60 The Home Depot Inc.