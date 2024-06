Die Aktie von Evonik hat sich in dieser Woche erholt und die Verluste aufgrund des jüngsten Dividendenabschlags teilweise wettgemacht. Seit Dienstag verzeichneten die Papiere einen deutlichen Anstieg, was auf eine optimistische Studie der Citigroup zurückzuführen ist. Analyst Sebastian Satz verlieh der Aktie den Status "positive Catalyst Watch" und hob das Kursziel von 24 auf 25 Euro an. Er bekräftigte ...

