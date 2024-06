München (ots) -Anmoderationsorschlag: Ein Urlaub mit dem Wohnmobil liegt gerade voll im Trend. Vor allem bei denen, die die Freiheit lieben, gerne individuell verreisen und dabei trotzdem nicht auf einen gewissen Komfort verzichten möchten. Natürlich geht das auch mit einem gemieteten Wohnmobil - und für alle, die damit zum ersten Mal einen Trip planen und vorbereiten, hat mein Kollege Mario Hattwig jetzt noch ein paar gute Tipps.Sprecher: Wer ein gemietetes Wohnmobil übernimmt, sollte unbedingt erst mal checken, ob ein Warndreieck, Warnwesten und ein Verbandskasten an Bord ist. Diese Dinge sind nämlich gesetzlich vorgeschrieben.O-Ton 1 (Anke Bens, 23 Sek.): "Was ich immer noch empfehle, ist, einen Feuerlöscher mitzunehmen. Der ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist aber im Falle des Falles sehr wichtig, kann man in jedem Camping-Fachgeschäft kaufen. Ja, und um ganz sicher zu sein, sollte man immer kontrollieren, ob man für eine Panne mit dem Reifen auch ein entsprechendes Reifenkit mit Wagenheber dabei hat."Sprecher: So Anke Bens, Campingexpertin der ERGO Reiseversicherung. Eine Gasflasche und Geschirr für die Küche, kann man meistens zusätzlich mieten - und wer sich Packlisten für Kleidung, Hygieneartikel und Lebensmittel aus dem Internet runterlädt, kann mit dem gemieteten Wohnmobil Freiheit pur genießen. Oder?O-Ton 2 (Anke Bens, 39 Sek.): "Jein! Also Wildcampen, das heißt, sich irgendwo hinstellen und da ein zwei Tägchen zu bleiben, das ist in Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Ländern gesetzlich verboten. Deswegen empfehle ich immer: Gucken Sie vorher nach, wie die Gesetzeslage ist. Aber es gibt einmal die Möglichkeit über die diversen Internetportale sich schon einen etwas lauschigeren Platz im Vorfeld zu buchen. Oder man bucht von vornherein gleich einen Campingplatz oder die offiziell ausgewiesenen Wohnmobil-Stellplätze. Haben viele Städte mittlerweile und es gibt auch Privatleute, die das anbieten."Sprecher: Keine Gedanken muss man sich dagegen über die EU-weit vorgeschriebene Haftpflichtversicherung für Wohnmobile machen. Die ist nämlich in der Regel im Mietpreis enthalten.O-Ton 3 (Anke Bens, 30 Sek.): "Wenn man sich aber gegen Diebstahl, selbstverschuldete Unfälle, Beschädigungen durch Stürme oder ähnliches absichern möchte, dann empfiehlt es sich, sich mit einer zusätzlichen Campingversicherung abzusichern. Am besten eine, die auch noch zusätzlich das mitgeführte Gepäck, Fahrräder und alles, was man so dabei hat, absichert. Und es ist natürlich auch immer gut, wenn ein Campingplatz, aus welchen Gründen auch immer, überbucht ist, dass man hier eine Zusatzübernachtung bekommt."Abmoderationsvorschlag: Mehr über den Wohnmobil Reiseschutz für den Urlaub im Miet-Wohnmobil finden Sie unter ERGO MINUS Reiseversicherung PUNKT de. Und wer im europäischen Ausland Urlaub machen möchte, sollte vielleicht auch mal über eine Reisekrankenversicherung nachdenken. Denn die normale Krankenversicherung übernimmt längst nicht immer alle Kosten - selbst in Österreich nicht!Pressekontakt:Karin Mayer | Julia Knobe | Selina KrämerWilde & Partner Communications GmbHFranziskanerstraße 1481669 München+49 (0)89 41 66 1510ergo-reiseversicherung@wilde.dewww.wilde.deOriginal-Content von: ERGO Reiseversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146143/5805478