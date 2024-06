Oy-Mittelberg (ots) -Naturreine Pflanzenöle in Bio-Qualität sind ideal für eine sanfte und natürliche Hautpflege von Mamas und Babys, denn sie pflegen intensiv und belasten nicht unnötig mit künstlichen Duftstoffen. Weil die Früchte und Samen, aus denen sie stammen, schonend kalt gepresst werden, bleiben die darin enthaltenen mehrfach ungesättigten Fettsäuren und wertvollen Wirk- und Vitalstoffe optimal erhalten. Mit der geballten Kraft der Natur pflegen die nativen Öle Geburtsnarben genauso intensiv wie wunde Windelpopos. In Kombination mit sanften, aber wirkungsvollen ätherischen Ölen unterstützen sie die Regeneration von strapazierten Brustwarzen, lindern Babys Bauchschmerzen und können bei Zahnungsschmerzen oder ersten Stürzen für Abhilfe sorgen."Für die erste Zeit nach der Geburt lautet die Devise: So wenig wie nötig, so naturrein wie möglich", sagt die Aromatherapie-Expertin und Produktmanagerin Maria von Känel von Primavera. "Gerade am Anfang ist das Neugeborene mit einer Vielzahl von Sinneseindrücken konfrontiert, die es verarbeiten muss. Deswegen sollte man es nicht unnötig mit zusätzlichen Duftreizen überfordern."Als Basis-Hautpflege empfiehlt von Känel hochwertige naturreine Pflanzenöle in Bio-Qualität wie Calendula- oder Mandelöl. Das aus den Kernen gewonnene hellgelbe Mandelöl pflegt sensible Haut und eignet sich als duftneutrales Körperöl für die ganze Familie. Calendulaöl beruhigt gerötete Baby-Popos, ist aber auch zur Pflege von Mamas Brustwarzen oder Narben im Intimbereich bestens geeignet.DIY-Rezept Calendula Kühlpads zur Beruhigung der Brustwarzen20 ml Calendulaöl bio20 ml abgekochter Kamillentee, abgekühltMit der Kochwäsche gewaschene Stoffstücke, ca. 15 x 15 cm, möglichst aus Biobaumwolle oder Leinen.Kamillentee und Calendulaöl in einem Schraubglas mischen und gut schütteln, damit eine homogene Masse entsteht. Die Stoffstücke damit tränken und portionsweise (ca. 10 Stück) einfrieren. Die Portionen können im Kühlschrank aufgetaut werden und sollten innerhalb von ein bis zwei Tagen verbraucht werden. Die gekühlten Stoffstücke bei gereizten, geröteten Brustwarzen auflegen, solange es angenehm ist. Die Kühlpads eignen sich auch zur Beruhigung der Haut im Intimbereich.Für die Narbenpflege nach einem Damm- oder Kaiserschnitt hat sich das hautfreundliche und aufbauende ätherische Öl der Schafgarbe besonders bewährt. Im Kraftkonzentrat Hautstreichler entfaltet es seine wohltuende Wirkung im Zusammenspiel mit Lavendel fein, Manuka und Karottensamen.Rezept Badesalz für den Intimbereich250 hochwertiges Meersalz10 Tropfen Kraftkonzentrat HautstreichlerSchraubglas mit ca. 250 Gramm Fassungsvermögen.Das Kraftkonzentrat direkt in das Schraubglas träufeln, schwenken und das Meersalz dazugeben. Gut schütteln. Bei Bedarf 2 Teelöffel der Mischung in die Sitz- oder Babybadewanne geben und den Intimbereich einmal täglich darin baden. Alternativ können 2 Teelöffel des Salzes in einem Liter lauwarmem Wasser aufgelöst werden. Dann den Intimbereich damit spülen.Sanfte Linderung von BabybeschwerdenGerade bei Beschwerden wie Bauchschmerzen, die in der Anfangszeit häufiger auftreten, können einfache Mittel wie wärmende Auflagen und Wickel Linderung verschaffen, etwa mit ausgleichend und entspannend wirkenden Koriandersamen, wie sie im Kraftkonzentrat Bauchstreichler enthalten sind. Es enthält unter anderem Kamille römisch, Koriander- und Anissamen, Majoran und Petit Grain der Bitterorange zu einer entspannenden Mischung. Für wärmende und ausgleichende Bauchmassagen wird das Konzentrat einfach mit einem Bio-Pflegeöl gemischt."Beim Einsatz von ätherischen Ölen bei Kleinkindern gilt die Regel: Je kleiner und zarter das Kind, desto weniger ätherisches Öl sollte verwendet werden", so Maria v. Känel. Sie empfiehlt, die duftenden Öle grundsätzlich erst ab einem Alter von sechs Monaten einzusetzen.Rezept Massageöl "Bauchstreichler"100 ml Mandelöl bio2 Tropfen Kraftkonzentrat Bauchstreichleroder2 Tropfen Lavendel fein bio3 Tropfen Koriandersamen bioDie ätherischen Öle in das Mandelöl geben. Etwas von der Mischung in den Händen erwärmen und den Bauch des Babys in kreisenden, sanften Bewegungen (im Uhrzeigersinn) einreiben. Das Baby dabei beobachten und die Berührung ggf. anpassen.Aromatherapie in der KleinkindzeitLavendel fein sorgt bei Jung und Alt für eine entspannte Atmosphäre und erholsamen Schlaf. Im Schlafwohl Baby & Kinder Balsam bio ist es mit den milden ätherischen Ölen Benzoe Siam und Ho-Blättern zu einer Komposition vereint, die als Füßchenmassage oder durch eine Einreibung von Brust und Rücken beruhigende Einschlafrituale wohlig unterstützt. Kleinkindern ab einem Jahr hilft die Duftmischung Träum süss, Erlebnisse des Tages zu verarbeiten und in einen erholsamen Schlaf zu finden. Als ätherischer Allrounder ist Lavendel fein aber auch ein probates Mittel, wenn das Kleine beim Zahnen Schmerzen hat.Einreibung "Zahnungsöl" (ab sechs Monaten)20 ml Mandelöl bio2 Tropfen Lavendel fein bioMandelöl mit ätherischem Öl mischen. Heiße Kleinkindwangen bei Bedarf mit etwas Wasser kühlen und das Zahnungsöl von außen punktuell auftragen.Auch im Kraftkonzentrat Erste Hilfe spielt Lavendel fein eine tragende Rolle - diesmal flankiert von Immortelle und Cistrose. Das Kraftkonzentrat eignet sich zur intensiv regenerierenden Hautpflege, bei Wehwehchen wie im "Zauber Roll-On" sowie zur Narbenbehandlung. Kombiniert mit einem Bio-Pflegeöl ist die Erste Hilfe Mischung auch ideal zur Narbenpflege geeignet."Zauber Roll-On" gegen Wehwehchen (ab zwei Jahren)1 Tropfen Kraftkonzentrat Erste Hilfe Mischung10 ml Jojobaöl bioLeerflasche für ein Roll-On 10 ml.Jojobaöl in die Leerflasche füllen, einen Tropfen Erste Hilfe Mischung eintropfen und verschließen. Weitere Tipps und Informationen zum Thema:https://www.primaveralife.com/duftwelten/mamaglueckWunder des Lebens - PRIMAVERA Aromatherapie in Schwangerschaft, Baby- und Kleinkinderzeit 2023 / 2024 (primaveralife.com) (https://downloads.primaveralife.com/b2c/eCatalog/wunder-des-lebens/index.html)PRIMAVERA Mamaglück Online Aufbaukurs (primaveralife.com) (https://www.primaveralife.com/kurse-und-events/online-videokurse/mamaglueck-online-aufbaukurs)https://akademie.primaveralife.com/de/de-DE/MEDIATHEKWISSEN/Details/79Lesetipp mit weiteren DIY-Rezepten:Julia Trunzer: Natürlich Mama. Sanfte Aromatherapie für Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit. Joy-Verlag. Die prämierten Unternehmen werden im Rahmen einer Jahres-Kampagne auf welt.de vorgestellt.UNTERNEHMENFür das Unternehmen PRIMAVERA LIFE sind seit 1986 die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählt außerordentliches nachhaltiges Engagement zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Der Pioniergeist, den PRIMAVERA als Wegbereiter der Aromatherapie und Naturkosmetik bewiesen hat, leitet das Unternehmen bis heute: offen für Neues und stets zum Wohl von Mensch und Natur möchte PRIMAVERA einen Beitrag dazu leisten, dass der positive Wandel in die Zukunft gelingt.Das Unternehmen stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Es verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau, setzt seit Anbeginn auf starke Partnerschaften und bezieht über 100 Pflanzenstoffe direkt von derzeit 16 Bio-Anbaupartner*innen weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. PRIMAVERA befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt den Anbaupartner*innen faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und steht in engem partnerschaftlichem Austausch mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern. So ist dies auch ein stetiges, vertrauensvolles Miteinander auf Augenhöhe.Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht infrage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Um die natürlichen Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet, Materialeinsätze reduziert und Recyclingmaterial genutzt. Das langfristige Ziel ist es, alle PRIMAVERA-Verpackungen in geschlossene Kreisläufe zu bringen.Die Wissensvermittlung zu Pflanzenwissen und Anwendung der ätherischen Öle, Pflanzenwässer und Pflegeöle ist dem Unternehmen seit Anbeginn sehr wichtig für eine sichere und wirkungsvolle Anwendung der Produkte: So bietet die PRIMAVERA AKADEMIE Fachpublikum und Therapeut*innen Seminare, berufsbegleitende Weiterbildungen und Duftreisen an. Aufgrund des hohen Interesses an Gesundheitsthemen, an Bio-Aromatherapie-Produkten und deren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten (wie z. B. DIY) können nun auch private Anwender*innen direkt über die Homepage ein Spektrum von unterschiedlichen Videoformaten und Webkursen abrufen, z. B. Expert*innen-Talks im Livestream oder on demand. 