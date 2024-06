Apple hat bei der Entwicklerkonferenz WWDC in der Vorwoche Einblicke in die künftige KI-Strategie gegeben und damit wieder für wachsende Begeisterung bei Anlegern und Analysten gesorgt. Bei einem früheren Hoffnungsträger, dem AR-/VR-Headset Vision Pro, fährt der Tech-Riese das Engagement laut einem Medienbericht dagegen nun zurück.Wie das Tech-Portal The Information unter Verweis auf Quellen bei einem Zulieferer berichtete, hat Apple die Arbeit an einem Nachfolger für die erst im Vorjahr präsentierte ...

