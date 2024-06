EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CEO der Advanced Blockchain AG, Simon Telian, wird zum Sonderberater für Pilotprojekt des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie ernannt



CEO der Advanced Blockchain AG, Simon Telian, wird zum Sonderberater für Pilotprojekt des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie ernannt 20. Juni 2024 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in die Blockchain-Industrie, gibt bekannt, dass der CEO, Simon Telian, offiziell zum Sonderberater für ein Pilotprojekt des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie ernannt wurde. In dieser Rolle wird er das Ministerium bei der Umsetzung des Pilotprojekts für die Entwicklung digitaler öffentlicher Güter mit Web 3.0 und Blockchain unterstützen. Das Projekt, das unter dem Namen "Pilot Project for Building Digital Public Goods Using Web 3.0 & Blockchain" bekannt ist, wird von der Nomura Research Institute (NRI), Ltd. und dem JISSUI Social Implementation Center (JISSUI) gemeinsam betrieben. Ziel ist es, Pilotprojekte im Bereich digitaler öffentlicher Güter zu fördern und Richtlinien, Datenstandards und Plattformen für den Datenaustausch zu entwickeln. Die Implementierung von Web 3.0 und Blockchain in der Gesellschaft soll beschleunigt werden, was zur Verwirklichung der Gesellschaft 5.0 und zur Lösung industrieller und sozialer Herausforderungen in Japan beitragen wird. Simon Telian wird eng mit anderen Experten und Teilnehmern des Projekts zusammenarbeiten, darunter u.a. Direktoren von Blockchain Capital und der Global Blockchain Business Council. "Japan entwickelt sich zu einem Hotspot für Web-3.0- und Blockchain-Unternehmen ", sagte Simon Telian, CEO der Advanced Blockchain AG. "Die Verbesserung des regulatorischen Umfelds und ausländische Investitionen verstärken diesen Trend weiter. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und Expertise in diesem wichtigen Projekt einzubringen." In den letzten Jahren hat das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie Pilotprojekte, die Entwicklung von Fachkräften sowie Forschung und Entwicklung im Bereich Web 3.0 und Blockchain gefördert. Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .



