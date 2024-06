Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aufmerksamkeit ist heute nicht nur auf die beiden Zentralbankentscheidungen in Europa gerichtet, sondern insbesondere auch auf Frankreich, denn dort stehen gleich acht OAT-Auktionen im Gesamtwert von fast 11 Mrd. EUR an, so die Analysten der Helaba.Im Zuge der politischen Verunsicherung müsse Frankreich gegenüber Bundesanleihen ein erhöhtes Spreadniveau akzeptieren. Die Auktionen heute würden als Lackmustest für die Risikoprämie der französischen Anleihen gelten und könnten bestimmend sein für die Zeit bis zur Wahl Ende Juni. Bleibe abzuwarten, ob auf diesem Level gute Bietungsquoten zustande kommen würden, was ein ausreichendes Investoreninteresse signalisieren würde, oder ob trotz der hohen Aufschläge das Interesse gering sei. Letzteres wäre wohl als Malus für die weitere Spreadentwicklung zu sehen. Nach der Europawahl habe sich der Abstand zu Bundesanleihen im 10-Jahressegment auf bis zu 80 BP ausgeweitet und sich in den letzten Tagen kaum zurückgebildet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...